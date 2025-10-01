Diretta Barcellona Psg streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 2^ giornata di Champions League.

DIRETTA BARCELLONA PSG (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Vediamo un po’ di dati per quanto riguarda la diretta di Barcellona PSG, il fischio di inizio è vicino ma noi abbiamo ancora un po’ di tempo per capire a livello statistico cosa attenderci da questa entusiasmante partita di calcio. Il Barcellona si affida a un possesso dominante (63%) e a una precisione nei passaggi dell’89%, con un volume di 18 tiri a gara, 7 nello specchio, ma una percentuale di realizzazione del 16%.

Il PSG risponde con un profilo più verticale: possesso medio al 55%, precisione all’85%, 19 conclusioni in media e un xG di 2.05, il più alto della competizione. Sul piano fisico i parigini corrono meno (108 km a gara contro i 111 dei blaugrana), ma compensano con grande incisività nelle ripartenze. Corner: 6.5 per il Barça, 5.8 per il PSG. Una sfida che oppone il palleggio catalano alla potenza e alla rapidità dei francesi. Adesso via al commento live della diretta di Barcellona PSG, il fischio di inizio è vicino e con esso il nostro commento live, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA BARCELLONA PSG IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Barcellona Psg è stata selezionata per la trasmissione in chiaro, dunque appuntamento anche su Tv8 oltre che su Sky Sport Calcio, con diretta streaming video su Now Tv.

BARCELLONA PSG: CHE PARATA DI STELLE!

Grande show la diretta Barcellona Psg, che ci fa compagnia a partire dalle ore 21:00 di mercoledì 1 ottobre: si affrontano, nella seconda giornata del girone di Champions League 2025-2026, due delle principali candidate alla vittoria del titolo, che per i transalpini sarebbe anche il secondo consecutivo.

Intanto, entrambe hanno iniziato bene: il Psg ha dominato l’Atalanta vincendo 4-0 al Parco dei Principi, al netto del fatto che la Dea dovesse carburare si è vista ancora una squadra che gioca a memoria e che sa essere tremendamente superiore, anche se ad esempio in Ligue 1 ha perso sul campo del Marsiglia.

Il Barcellona, che l’anno scorso è andato a un centimetro dalla finale, si è ripreso il primo posto nella Liga e intanto l’esordio in Champions League è stato più che positivo, con il successo a Newcastle. Anche i blaugrana hanno ampie rotazioni e straordinaria qualità; sarà dunque una parata di stelle.

A tale proposito, alla diretta Barcellona Psg manca ancora un po’ di tempo e allora noi possiamo innanzitutto valutare quelli che saranno i calciatori schierati sul terreno di gioco, dando ampio risalto alle probabili formazioni di una partita in cui in ogni zona del campo ci sarà un duello infuocato da seguire con estrema attenzione, così come del resto l’intero svolgimento della partita.

BARCELLONA PSG: LE SCELTE DEGLI ALLENATORI

Purtroppo va detto che la diretta Barcellona Psg sarà condizionata anche dagli infortuni: Hansi Flick ritrova Lamine Yamal ma sarà senza Joan Garcia e Raphinha oltre a Gavi e Fermin Lopez, quindi Szczesny deve tornare in porta e sarà protetto da Ronald Araujo e uno tra Cubarsì e Christensen (ci sarebbe anche Eric Garcia), Koundé e Gerard Martin i possibili terzini e poi una zona mediana con la conferma di Frenkie De Jong e Pedri, davanti ai quali possono agire il già citato Lamine Yamal, Bardghji spostato in posizione centrale e naturalmente Rashford e Lewandowski, ma poi occhio a nomi come Ferran Torres e Dani Olmo.

Luis Enrique è senza l’altro grande ex e fresco Pallone d’Oro Ousmane Dembélé, ma anche Doué e Marquinhos; in più Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz e Kvaratskhelia potrebbero non farcela. Se in difesa Pacho affiancherà Zabarniy, con Hakimi e Nuno Mendes come terzini, il regista di centrocampo potrebbe farlo Zaire-Emery che agirebbe in una mediana con Fabian Ruiz e Mayulu, in alternativa pronto Lee Kang-in da mezzala tattica (come sta giocando ultimamente) così da lanciare un tridente con Gonçalo Ramos da prima punta, Barcola a sinistra e Ibrahim Mbaye ancora confermato sulla destra.

BARCELLONA PSG: QUOTE E PRONOSTICO

Sono i blaugrana ad avere il favore del pronostico nella diretta Barcellona Psg: secondo la Snai il segno 1 per la loro vittoria ha un valore che equivale a 1,87 volte l’importo investito, mentre il segno 2 che regola il successo dei transalpini vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,55 volte la vostra giocata, infine l’eventualità del pareggio – identificata dal segno X – porta in dote con questo bookmaker una somma pari a 4,10 volte la posta in palio sulla partita.