DIRETTA BARCELLONA RAYO VALLECANO/ Streaming video tv: Lewandowski, esordio in Liga

DIRETTA BARCELLONA RAYO VALLECANO: TEST IN CASA PER XAVI

Diretta Barcellona Rayo Vallecano che scalda i motori del sabato sera alle ore 21:00. La Liga ha finalmente inizio e nel Saturday night presenta una delle sue squadre più titolate: il Barcellona. “Mes que un club” dice lo slogan più famoso della squadra catalana che ripartirà dal giovane Pedri, in rampa di lancio oltre che dai più esperti, nonostante l’età, Ousmane Dembele ed il super acquisto dell’estate Robert Lewandowski, alla prima in assoluto in Liga oltre che al suo esordio ufficiale, escludendo il Trofeo Gamper.

Il Barcellona di Xavi, bandiera del club da giocatore ed ora punto fermo della panchina dei blaugrana, vorrà iniziare al meglio la stagione e lo farà ospitando il Rayo Vallecano che avrà subito un test importante e complicato per la prima di campionato. La squadra del Rayo Vallecano, tuttavia, presenta una rosa esperta con un’età media di 28,1 anni, pronti a dare battaglia anche in campi ostili e difficili come il Camp Nou di Barcellona. Tra tutti scalda i motori Radamel Falcao; ‘El Tigre’, come è soprannominato, potrebbe rubare le luci della ribalta.

BARCELLONA RAYO VALLECANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Come assistere al match? Semplice, acquistando un biglietto il maestoso stadio Camp Nou. Per chi non potesse, nessun allarme, il campionato spagnolo è su DAZN, in esclusiva. Ogni amante del calcio spagnolo, e non solo, potrà assistere alla diretta Barcellona Rayo Vallecano, grazie all’enormi tecnologie presenti nel mondo, sarà necessaria soltanto una Smart tv, oppure un dispositivo elettronico come telefono, tablet o qualsiasi altro mobile con connessione ad internet, per assistere al match comodamente da casa in compagnia dei propri cari. La diretta Barcellona Rayo Vallecano ma anche ogni altra partita del campionato di Liga della stagione 2022-23 che godrà delle copertura intera della piattaforma Dazn, sia sull’applicazione che sul web.

DIRETTA BARCELLONA RAYO VALLECANO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni della diretta Barcellona e Rayo Vallecano. Blaugrana che, al netto di molti dubbi sugli 11 titolari, schiererà in porta il tedesco Marc Andrè Ter Stegen. Difesa a 4 con Dest sulla destra, fascia mancina affidata a Jordi Alba e Araujo ed il nuovo arrivato Christiansen centrali. Mediana a 3 con Sergio Busquets e Kessie che coadiuveranno Frank De Jong, nonostante le insistenti voci di mercato che lo spingono fuori dalla Spagna. In attacco Dembelè e Ferran Torres accompagneranno al gol Robert Lewandowski chiamato a trovare la gioia delle rete, il prima possibile.

Rayo Vallecano che opteranno per una formazione più difensiva con in porta Dimitrievski con Diego Lopez, molto esperto, pronto a tallonarlo visto il passato a tinte biancoblu con l’Espanyol. Difesa a 4 con Balliu, Catena, Saurez e Fran Garcia che chiude sulla fascia mancina. Centrocampo con le chiavi affidate a Unai Lopez con Ciss a fianco; esterni alti con Palazon e Garcia con Oscar Trjo a chiudere la batteria di mezzepunte a servizio, e supporti, di Radamel Falcao.

BARCELLONA RAYO VALLECANO: LE QUOTE

Quote della diretta Barcellona Rayo Vallecano che si presentano quasi come una vittoria scontata per i blaugrana, ma occhio a sottovalutare la squadra biancorossa. Vittoria del Barcellona, quindi 1 nei termini degli amanti delle scommesse e dei siti di betting, molto gettonata e richiesta: 1.20 la quota di Bwin. Sempre per il sito giallonero, il pareggio è presentato da una quota piuttosto alta: 7. Quasi impossibile, e forse da escludere, la vittoria della squadra ospite, il Rayo Vallecano che, sempre secondo il sito di betting Bwin, si posiziona con la quota di 14.5.

