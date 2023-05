DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID/ Video streaming tv: la grande storia del Clasico

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID: I TESTA A TESTA

Dal 2000 a oggi la diretta di Barcellona Real Madrid ci ha tenuto compagnia in 33 occasioni, naturalmente con riferimento all’Eurolega: vantaggio blaugrana a scarto ridotto, parliamo infatti di un 17-16 con due precedenti stagionali che sono andati alla squadra che giocava in casa. Vittoria del Barcellona per 75-73 all’andata, riscatto delle merengues con un 91-86 al ritorno, ma già questa partita è lontana quattro mesi perché era fine gennaio; abbiamo ricordato la vittoria che il Real Madrid aveva timbrato per 86-83 nella semifinale dello scorso anno, ma i blancos due semifinali le avevano già vinte consecutivamente nel 2013 e 2014, nella seconda occasione con un clamoroso +38.

Nella stagione 2009-2010, quella del secondo e finora ultimo titolo blaugrana, il Barcellona aveva invece vinto la serie di playoff: lo aveva fatto con due vittorie consecutive nella capitale spagnola, dopo che il Real Madrid aveva portato via il vantaggio del campo in gara-2. Di questo Clasico di Eurolega si potrebbe dire tantissimo e non basterebbe per raccontare la grande rivalità tra queste due squadre; come già detto possiamo solo assistere al match sperano che ci regali grande spettacolo… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Real Madrid viene garantita dalla televisione satellitare: sarà ancora una volta questa emittente a occuparsi delle Final Four di Eurolega, come del resto ha fatto per tutto il corso della stagione. Appuntamento quindi riservato agli abbonati, che potranno avvalersi del servizio di diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi; ricordiamo però che questa competizione di basket è presente anche nel pacchetto di Eleven Sports, in questo caso (sempre con visione in mobilità) ci si potrà abbonare al portale oppure scegliere di acquistare il singolo match on demand.

ANCORA IL CLASICO!

Barcellona Real Madrid, in diretta alle ore 20:00 (italiane) di venerdì 19 maggio, si gioca alla Zalgirio Arena di Kaunas per la seconda semifinale di basket Eurolega 2022-2023. Torna il Clasico: per il secondo anno consecutivo le due big di Spagna si incrociano in semifinale, nel 2022 un Real Madrid sempre battuto dal Barcellona in stagione si era preso vittoria e finale per poi cadere contro l’Anadolu Efes. Stavolta è difficile capire come andrà: i blancos arrivano dal soffertissimo 3-2 sul Partizan, una serie fortemente condizionata dalla rissa di gara-2 e che ha lasciato tante polemiche aperte.

Il Barcellona invece è l’unica squadra, tra quelle che sono arrivate qui a Kaunas, che non abbia dovuto giocare una gara-5 nei playoff: anzi i blaugrana, che sono alla Final Four di Eurolega per il terzo anno consecutivo, non hanno nemmeno avuto bisogno della seconda partita in trasferta per regolare lo Zalgiris Kaunas, e dunque tornano su questo parquet dopo pochi giorni. La diretta di Barcellona Real Madrid sarà tutta da vivere: aspettando che la semifinale prenda il via, facciamo qualche rapida considerazione su questo straordinario Clasico di Eurolega…

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente la diretta di Barcellona Real Madrid non si può inscatolare in qualche pronostico basato sul recente passato o su altro: resta una partita a se stante, soprattutto quando si parla di una semifinale di Eurolega e dunque una gara secca. Lo avevamo visto lo scorso anno, lo potremmo vedere anche oggi: in regular season le due squadre hanno viaggiato con record identico (23-11), anche da questo punto di vista la matassa non si sbroglia ma certamente ha impressionato il modo in cui il Real Madrid ha rimontato da 0-2 contro il Partizan dopo aver perso due volte al Wizink Center, anche se come detto i fattacci del secondo episodio della serie hanno condizionato fortemente il playoff.

Il Barcellona si è potuto riposare, avendo sbrigato la pratica Zalgiris in tre gare: per la squadra allenata da Sarunas Jasikevicius può essere un vantaggio o forse no, di sicuro negli ultimi due anni i blaugrana hanno avuto tutto per vincere l’Eurolega ma, soprattutto nell’ultima edizione, hanno deluso le aspettative. A caccia di riscatto, vedremo cosa sapranno fare questa sera: i temi di interesse nella diretta di Barcellona Real Madrid ci sono tutti, noi siamo contenti che a parlare sia il parquet della Zalgirio Arena e tra poco ci riferiremo a quello e ai protagonisti che lo calcheranno…











