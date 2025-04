DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID (RISULTATO FINALE 3-2): AI BLAUGRANA LA COPA DEL REY!

Al 116’ il Barcellona trova il gol decisivo che gli consegna la trentaduesima Copa del Rey della sua storia: un passaggio orizzontale rischioso di Modric verso Diaz viene intercettato in velocità dal difensore francese, che calcia di destro dalla distanza e infila il pallone nell’angolino alla destra di Courtois. Nel recupero Rudiger viene espulso dalla panchina per una reazione furiosa contro un fallo in attacco fischiato a Mbappé, con i compagni che a fatica riescono a trattenerlo. Una protesta eccessiva in una partita ben arbitrata e senza episodi controversi. Ferran Torres viene eletto MVP del match: la Coppa è del Barcellona! (agg. di Fabio Belli)

Volete vedere la diretta Barcellona Real Madrid? Allora avrete varie possibilità come ad esempio il canale tv Telelombardia oppure la diretta streaming su YouTube sul canale ufficiale di Cronache di Spogliatoio.

CUBARSÌ SALVA SU GULER

Al 3’ del primo tempo supplementare, Brahim Diaz viene lanciato in profondità e scarica sulla sinistra per Mbappé, che tenta un colpo di tacco per la sovrapposizione di Guler. Cubarsì, però, è attento e intercetta, salvando il Barcellona. Al 5’ Lamine Yamal lancia sulla destra Ferran Torres, che cerca Raphinha al centro, ma Valverde intuisce e chiude l’azione. All’8’ il Barcellona inserisce Eric Garcia al posto di Pedri. Al 14’ Raphinha pesca bene Garcia in area: il difensore resiste al pressing di Rudiger e conclude di sinistro verso il secondo palo, sfiorando il gol con Courtois immobile a guardare. (agg. di Fabio Belli)

SI VA AI SUPPLEMENTARI!

Vinicius, ormai esausto, lascia il campo per fare spazio a Brahim Diaz, mentre nel Barcellona entrano Araujo e Gavi al posto di Martin e de Jong. Scatta il recupero di sei minuti, inaugurato da un fallo duro di Modric su Gavi. Al 96’ l’episodio chiave: Raphinha si accentra da sinistra e finisce a terra in area dopo un intervento in scivolata di Asencio. L’arbitro viene richiamato al Var e, dopo aver rivisto l’azione, annulla il possibile rigore: Asencio non tocca l’avversario, mentre Raphinha viene ammonito per simulazione. La partita si trascina così ai tempi supplementari. (agg. di Fabio Belli)

MILLE EMOZIONI A SIVIGLIA!

Al 29’ il Real Madrid sfiora ancora il gol con una ripartenza fulminea: Bellingham recupera palla, Mbappé lancia Vinicius che scappa in campo aperto, ma il suo cross basso in area, diretto proprio a Mbappé, viene intercettato da Cubarsì. Al 32’ arriva il sorpasso madridista: sugli sviluppi di un corner battuto da Guler, Tchouameni anticipa Koundé e di testa firma il 2-1. La partita si accende ulteriormente e al 39’ il Barcellona trova il 2-2: splendida imbucata di Lamine Yamal per Ferran Torres, che brucia la difesa, salta Courtois e deposita in rete, riaccendendo una finale piena di colpi di scena. (agg. di Fabio Belli)

PAREGGIANO I BLANCOS!

Il Real Madrid apre il secondo tempo inserendo Mbappé al posto di Rodrygo e dopo appena quattro minuti sfiora il pareggio: Szczesny compie una doppia parata decisiva, prima respingendo il tiro di Vinicius, liberato da Bellingham, poi chiudendogli ancora lo specchio sulla ribattuta. Al 9’ Mbappé, entrato subito in partita, semina il panico nell’area blaugrana tra dribbling e sterzate, ma trova ancora un attento Szczesny. All’11’ nuovi cambi per Ancelotti: Arda Guler e Modric subentrano a Ceballos e Vazquez. Ancora Mbappé protagonista: serve Vinicius, che si trova murato da Szczesny e Koundé. Il Barcellona prova a reagire al 16’ con una conclusione di Raphinha dal lato sinistro dell’area, ma il tiro incrociato termina a lato. Al 20’ Xavi risponde inserendo Fermin Lopez per Dani Olmo. Al 23’ Mbappé, lanciato da un recupero alto di Bellingham, brucia Martinez e viene steso da De Jong al limite: sulla punizione guadagnata, il francese calcia una fucilata imprendibile per Szczesny, trovando il gol del pareggio con l’aiuto del palo. (agg. di Fabio Belli)

RIGORE REVOCATO AL REAL!

Al 36’ Martin viene ammonito per un intervento in ritardo su Tchouameni, ma in campo scoppiano le proteste da entrambe le squadre: il Barcellona reclama un fallo precedente su Olmo, mentre il Real Madrid avrebbe preferito che venisse concesso il vantaggio. Al 38’ Yamal inventa un bellissimo lancio in profondità per Ferran Torres, ma Rudiger lo recupera con un intervento pulito. Al 43’ il Barcellona sfiora il raddoppio: su una punizione di Raphinha, deviata dalla barriera, l’ex Lipsia calcia direttamente in porta dalla bandierina sorprendendo tutti, ma il pallone si stampa sul palo. Dopo 5′ di recupero, al 48’ Vinicius mette paura ai blaugrana: lanciato sulla sinistra, arriva a tu per tu con Szczesny, ma Martinez salva in scivolata. L’arbitro fischia rigore, ma il fuorigioco del brasiliano, confermato dal VAR, annulla tutto. Si va all’intervallo con il Barcellona avanti 1-0 grazie al gol di Pedri. (agg. di Fabio Belli)

ANNULLATO IL PARI DI BELLINGHAM!

Al 23’ Courtois salva il Real Madrid con un grande intervento: su una punizione dalla trequarti battuta da Raphinha, Koundé colpisce di testa, ma il portiere belga respinge in angolo con una mano aperta. Due minuti dopo, Ancelotti protesta animatamente per un presunto fallo di mano di Martin e viene ammonito, primo cartellino giallo del match. Al 28’ il Barcellona sblocca la partita: da un intercetto di Cubarsì parte una rapida azione che porta al lancio sulla destra per Yamal. L’esterno spagnolo punta Fran Garcia e serve un assist basso per l’accorrente Pedri, che calcia di prima intenzione e infila Courtois sotto l’incrocio. Al 35’ il Real Madrid sembra trovare il pareggio con Bellingham, che segna su assist di Ceballos, ma il gol viene annullato per fuorigioco netto dell’inglese. (agg. di Fabio Belli)

MENDY KO, ENTRA FRAN GARCIA!

Il Barcellona si rende subito pericoloso dopo appena due minuti: Ferran Torres salta Asencio in area e prova a servire un compagno con un cross di esterno destro, ma Tchouameni interviene e devia in corner. Al 9’ il Real Madrid è costretto a un cambio: Mendy, al rientro dopo oltre un mese di stop, si ferma per un problema muscolare ed esce, lasciando il posto a Fran Garcia. Al 19’ altra occasione per i blaugrana, con Lamine Yamal che si accentra da destra e tenta un sinistro a giro: il tiro, seppur sporco e poco potente, sfiora il palo alla destra di Courtois. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci alla diretta Barcellona Real Madrid, c’è tutto il fascino della finale Coppa del Re 2025 a rendere ancora più speciale questo Clasico che metterà quindi in palio un trofeo sempre molto ambito. La tradizione è molto lunga anche in Coppa del Re, con un totale di 38 partite giocate finora: è in vantaggio Oil Barcellona grazie a diciassette vittorie a fronte di tredici successi per il Real Madrid, mentre i pareggi sono solamente otto.

Le precedenti finali sono sette, tutto sommato nemmeno così tante, con il Real Madrid in questo caso in leggero vantaggio per 4-3: in questo secolo i precedenti sono due, nel 2011 vinse il Real Madrid 1-0 ai tempi supplementari che poi nel 2014 ebbe la meglio per 2-1, ribaltando il computo che nel XX secolo era favorevole al Barcellona anche nelle finali – che però i catalani contro il Real non vincono dal 1990. Nell’albo d’oro complessivo invece i blaugrana sono nettamente avanti grazie a 31 trionfi contro i 20 titoli dei Blancos, ma adesso è tempo di godere di una nuova pagina di storia con la diretta Barcellona Real Madrid! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID, FINALE SIA!

Grande attesa per El Classico nell’ultimo atto della finalissima della Copa del Rey con la diretta Barcellona Real Madrid in programma questo sabato 26 aprile 2025 alle ore 22:00 presso l’Estadio de la Cartuja di Siviglia.

Il Barcellona ha debuttato in questo torneo battendo il Barbastro per 4-0 ai sedicesimi, il Betis con un perentorio 5-1, altre cinque reti stavolta senza subire con il Valencia e infine superato l’Atletico Madrid pareggiando 4-4 l’andata e vincendo 1-0 il ritorno.

Il Real Madrid invece ha cominciato superando il Deportivo Minerva 5-0, squadra che aveva sorpreso l’Alasse. I Blancos hanno vinto successivamente 5-2 contro il Celta Vigo e 3-2 il Leganes al 93esimo. In semifinale, vittoria per 1-0 all’andata con la Real Soceidad e 4-4 ai supplementari al ritorno.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA REAL MADRID

Il Barcellona si disporrà in campo secondo il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Szczesny, difeso dal quartetto Kounde, Cubarsi, Araujo e Fort. A centrocampo de Jong e Pedri con Raphinha, F. Lopez e Yamal dietro a Lewandowski.

Il Real Madrid con lo stesso modulo: Courtois in porta, protetto da Vazquez, Asencio, Alaba e Vasquez. Nella zona nevralgica del campo ecco Tchouameni e Valverde mentre sulla trequarti Rodrygo, Bellingham e Vinicius Junior a dare una mano a Mbappé.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BARCELLONA REAL MADRID

La vittoria del Barcellona nei 90′ è offerto a 2.10, meno rispetto sia al pareggio a 4.00 e al 2 fisso del Real Madrid a 3.10. Per quanto riguarda la giocata “Vincente trofeo”, il Barça è a 1.61 mentre i Blancos a 2.20.