Diretta Barcellona Real Madrid/ Streaming video tv: Clasico in semifinale! (Eurolega)

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID: IL CLASICO IN SEMIFINALE!

Barcellona Real Madrid è in diretta dalla Stark Arena di Belgrado e, alle ore 21:00 di giovedì 19 maggio, rappresenta la seconda semifinale di Eurolega 2021-2022. Il Clasico come partita per andare alla finalissima: non potevamo francamente chiedere di meglio, anche perché per il secondo anno consecutivo il Barcellona arriva alla Final Four da prima classificata in regular season, anche se ancora una volta ha avuto bisogno di cinque partite e ribaltare nuovamente il fattore campo per superare i playoff (nel 2021 contro lo Zenit, stavolta contro il coriaceo Bayern di Andrea Trinchieri).

Il Real Madrid invece è l’unica squadra che non è andata a gara-5: anzi i blancos, sempre affidati a Pablo Laso che l’Eurolega l’ha già vinta, hanno schiantato il Maccabi Tel Aviv in tre partite aumentando i rimpianti di Milano, che ha ottenuto il terzo posto a scapito degli spagnoli finendo nelle fauci degli spagnoli. Difficile dire chi possa vincere la diretta di Barcellona Real Madrid: la stagione ci ha detto che i blaugrana sono favoriti ma in gara secca, e soprattutto in Eurolega, i blancos anche ridimensionati rispetto agli anni passati fanno paura. Si tratta di scoprire quello che succederà sul parquet della Stark Arena tra poche ore…

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Real Madrid sarà trasmessa su Sky Sport Uno, canale che trovate al numero 201 del decoder: la visione della semifinale di Eurolega sarà dunque riservata agli abbonati che potranno eventualmente servirsi, senza costi aggiuntivi, del servizio di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo inoltre che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/euroleague, potrete liberamente consultare le informazioni utili a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati entrambi in tempo reale.

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID: RISULTATI E CONTESTO

Manca sempre meno alla diretta di Barcellona Real Madrid, uno spettacolo nello spettacolo: da una parte Sarunas Jasikevicius che torna alla Final Four di Eurolega già conosciuta l’anno scorso (finale persa contro l’Anadolu Efes) ma anche ai tempi dello Zalgiris Kaunas – facendo sostanzialmente un miracolo – dall’altra Pablo Laso che il trofeo da coach del Real Madrid lo ha già sollevato e che ha certamente il merito di aver riportato alla Final Four una squadra che nelle ultime stagioni ha perso giocatori del calibro di Luka Doncic, Facundo Campazzo, Sergio Rodriguez e Gabriel Deck (poi tornato) solo per citarne alcuni.

La stagione, ripetiamo, si è colorata di blaugrana: doppia vittoria in regular season ma anche affermazione nella finale di Coppa del Re, e dunque sembra che sulla distanza dei 40 minuti, anche su quella, il Barcellona abbia qualcosa in più (che si chiami Nikola Mirotic, Nick Calathes o altro è poi da vedere). Sicuramente però la diretta di Barcellona Real Madrid sarà un grande show, perché il Clasico è entusiasmante e sentitissimo nel basket come nel calcio, e se vale per andare in finale di Eurolega allora diventa un appuntamento che gli appassionati non possono assolutamente perdere. Occhi su Belgrado quindi, tra poco si gioca…











