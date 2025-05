DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID, PER DIMENTICARE L’INTER

Si gioca domenica 11 maggio 2025 dalle ore 16:15 la diretta Barcellona Real Madrid. Presso lo Stadio Olimpico Lluís Companys, che continua a sostituire il Camp Nou in fase di demolizione e ricostruzione da zero, i blaugrana ripartono in campionato affrontando la diretta inseguitrice dopo essere stati eliminati dalla Champions League in settimana per mano dell’Inter. Gli uomini di Flick sono usciti scottati dalla sfida di San Siro ed hanno bisogno di ritrovare il successo per rialzare immediatamente la testa e continuare a mantenere la vetta della classifica.

L’obiettivo a questo punto rimane la conquista della Liga spagnola dopo aver già trionfato in Coppa del Re battendo proprio il Real Madrid. La compagine guidata in panchina da mister Carlo Ancelotti non può certo permettersi di sbagliare ancora contro gli storici rivali e ridurre il distacco di quattro lunghezze presente sarebbe un fattore determinante per cercare di rimontare. Mancano ormai soltanto quattro giornate se si tiene conto pure di questo turno e la gara di oggi potrebbe già delineare chi metterà le mani sulla vittoria finale.

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque volesse seguire con i suoi occhi la diretta Barcellona Real Madrid sanza tuttavia potersi recare allo stadio di persona potrà comunque vedere la gara in streaming sulla piattaforma DAZN. Il servizio a pagamento sarà garantito per coloro i quali accedereanno all’applicazione ufficiale o al sito web.

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Barcellona Real Madrid non dovremmo assistere a grosse modifiche rispetto agli schieramenti delle due compagini ammirati negli impegni più recenti disputati. Per questo motivo mister Carlo Ancelotti potrebbe scegliere di utilizzare il 4-4-2 con Courtois, Lucas Vázquez, Tchouaméni, Asencio, Fran García, Valverde, Ceballos, Güler, Bellingham, Vinicius Junior e Mbappé visto contro il Celta Vigo anche per affrontare i blaugrana. Il modulo 4-2-3-1 con Szczesny, Garcia, Cubarsì, Inigo Martinez, Martin, De Jong, Pedri, Yamal, Olmo, Raphinha e Ferran Torres sarà invece riproposto dal tecnico Flick mandando così i catalani in campo allo stesso modo con cui avevano cominciato ad affrontare l’Inter a San Siro.

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID, LE QUOTE

Le agenzie di scommesse sportive sembrano aver espresso la loro preferenza nei confronti dei padroni di casa se valutiamo l’esito finale della diretta Barcellona Real Madrid tramite le quote proposte dai bookmakers. Secondo il parere di Sisal, ad esempio, i blaugrana vengono dati vincenti ad appena 1.90 mentre il successo madridista è quotato invece a 3.40. Le merengues dovranno dunque darsi da fare per avere ragione dei catalani ed al momento il pareggio rimane il risultato più improbabile con il segno x fissato a 4.00.