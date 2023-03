Diretta/ Barcellona Real Madrid, video streaming tv: c’è la Liga in palio

DIRETTA BARCELLONA REAL MADRID: “SPAREGGIO” PER LA LIGA!

Barcellona Real Madrid, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 21.00 presso il Camp Nou di Barcellona, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Liga. Ci si gioca il titolo in questo scontro diretto, con i blaugrana in vetta a +9 sui blancos, ma questa partita potrebbe cambiare tutto.

Diretta/ Lazio Roma (risultato 0-0) streaming video tv: espulso Ibanez!

Il Barcellona è primo in classifica con 65 punti, frutto di ventuno vittorie, due pareggi e due sconfitte. Due successi di fila per la formazione di Xavi: 1-0 contro il Valencia e 0-1 contro l’Athletic Bilbao. Il Real Madrid è invece secondo a quota 56 punti, raccolti grazie a diciassette vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Benzema e compagni sono in striscia positiva, nell’ultimo turno è arrivato il successo per 3-1 sull’Espanyol.

Probabili formazioni Lazio Roma/ Quote: Sarri valuta il falso nueve (Serie A)

BARCELLONA REAL MADRID VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Barcellona Real Madrid, valida per la ventiseiesima giornata di Liga, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della DAZN squad. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA REAL MADRID

Qualche dubbio da valutare per Xavi e Ancelotti, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Barcellona Real Madrid. Partiamo dai blaugrana, in campo con il 4-3-3: ter Stegen, Sergi Roberto, Kounde, Christensen, Balde, Gavi, Busquets, de Jong, Raphinha, Lewandowski, Torres. Passiamo adesso ai Galacticos, Ancelotti conferma il 4-3-3: Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Camavinga, Modric, Tchouameni, Kroos, Valverde, Benzema, Vinicius.

Diretta/ Inter Roma streaming video tv: nerazzurri a singhiozzo (Primavera)

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Barcellona Real Madrid vedono leggermente favorita la formazione di Xavi. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Barcellona è a 2,15, il pareggio è dato a 3,45, mentre il successo del Real Madrid paga 3,20 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,90, mentre l’Over 2,5 è a 1,82. Meno equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA