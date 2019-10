Diretta Barcellona Siviglia/ Streaming video DAZN: big match al Camp Nou

Barcellona Siviglia, diretta dall’arbitro Antonio Miguel Mateu Lahoz è la partita in programma oggi domenica 6 ottobre e valida per l’ottava giornata della Liga: il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 21.00. Nel posticipo di questa decisivo turno del campionato spagnolo, i blaugrana di Valverde tornano in campo dopo la soffertissima vittoria ottenuta sull’Inter in Champions league: di fronte ecco i biancorossi, che puntano alle vette più alte della classifica. La diretta Barcellona Siviglia, è certo tra le più attese di questa stagione regolare, tra due squadre che non sempre hanno brillato in questo avvio di stagione ma che puntano in alto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Siviglia non sarà disponibile sui canali tradizionali: come gli appassionati infatti sanno bene, la Liga spagnola è una esclusiva della piattaforma DAZN in diretta streaming video per i propri abbonati, che potranno dunque oggi seguire questa affascinante partita.

DIRETTA BARCELLONA SIVIGLIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta tra Barcellona e Siviglia, Valverde non dovrebbe attuare un forte turnover, benché i suoi giocatori abbiano nelle gambe pesanti 90 minuti contro i nerazzurri di Conte. Ipotizzando dunque il 4-3-3 come modulo di base Valverde però dovrà fare attenzione a un buco in difesa, data per l’assenza di Lenglet per squalifica del giudice sportivo. In avanti però non mancheranno De Jong, Busqutes e Arthur, mentre in attacco si faranno rivedere dal primo minuto Greizmann, Suarez e Perez. Di contro Lopetegui pure confermerà gran parte dei suoi titolari, pur dopo l’impegno in Europa league: sarà il 4-3-3 il modulo di partenza. Vedremo dunque stasera dal primo minuto Vacik tra i pali, mentre in difesa troveranno posto Reguilon, Carlos, Koundè e Navas. Toccherà quindi al trittico Torres-Fernando-Banega in mediana, mentre l’attacco di Lopetegui vedrà titolari Nolito, De Jong e Ocampos.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida al Camp Nou sono ovviamente i blaugrana i favoriti al successo. Il portale di scommesse snai nell’1×2 ha concesso al Barcellona la quotazione di 1.50, contro il piò elevato 6.00 fissato per il Siviglia: il pari vale invece 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA