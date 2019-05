Diretta Barcellona Valencia/ Streaming video DAZN: si gioca la finale di Coppa del Re

Barcellona Valencia, che sarà diretta dall’arbitro Alberto Undiano Mallenco, si gioca alle ore 21:00 di sabato 25 maggio: è la finale della Coppa del Re 2018-2019 e siamo al Benito Villamarin di Siviglia, campo neutro come da tradizione per questo trofeo. I blaugrana, che hanno già vinto la Liga, puntano all’ennesimo Doble; inoltre hanno la possibilità di vincere per la quinta volta consecutiva la Coppa del Re, della quale giocano la finale ininterrottamente dal 2014. Barcellona che potrebbe salutare, al termine di questa partita, il suo allenatore Ernesto Valverde sul quale pesano enormemente i due flop in Champions League, con eliminazioni arrivate dopo aver messo tre gol di margine nella gara di andata; tuttavia vincendo questo titolo la stagione avrebbe comunque indicatore positivo. E’ sicuramente così per il Valencia, che in volata ha raggiunto il quarto posto nella Liga e dunque tornerà a giocare in Champions League, dalla quale era stata eliminata ai gironi lo scorso dicembre; in seguito i pipistrelli sono arrivati fino alla semifinale di Europa League e dunque hanno fatto bene. Per loro sarebbe la Coppa del Re numero 17 (il Barcellona ne ha 41, record): l’ultima è stata vinta nel 2008, che è anche l’anno dell’ultima finale. Andiamo dunque a vedere in che modo le due squadre potrebbero disporsi sul terreno di gioco del Villamarin: mentre aspettiamo la diretta di Barcellona Valencia può essere utile leggere in maniera più approfondita le probabili formazioni per la finale di Coppa del Re.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Valencia non sarà disponibile: la finale di Coppa del Re infatti sarà un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN, alla quale bisogna essere abbonati e che fornirà questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo che, avendo a disposizione una smart tv con connessione a internet, sarà possibile installare l’applicazione direttamente sulla vostra televisione.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA VALENCIA

Problemi non da poco per Valverde, che deve affrontare Barcellona Valencia senza Luis Suarez e Ousmane Dembélé; anche Coutinho non è al top della condizione, dunque l’attacco è sostanzialmente obbligato con Messi che agirà da prima punta, Sergi Roberto che potrebbe avanzare sull’esterno destro e Malcom che sarà titolare sull’altro versante, a meno che Coutinho non dia segnali positivi. A centrocampo il solito ballottaggio riguarda Arturo Vidal e Arthur Melo; sicuri del posto Rakitic (forse all’ultima recita blaugrana) e Sergio Busquets, in difesa Piqué dovrebbe fare coppia con Lenglet mentre Nélson Semedo avrà il posto a destra con l’avanzamento di Sergi Roberto, dall’altra parte ci sarà l’ex Jordi Alba. Il Valencia è ancora senza Garay e Cheryshev: nel 4-4-2 di Marcelino Gabriel Paulista e Diakhaby si piazzano davanti a Neto, Piccini è favorito su Wass per fare il terzino destro con Gayà ovviamente titolare dall’altra parte. In mezzo al campo la coppia Parejo-Coquelin, ma occhio a Kondogbia che è tornato a disposizione e potrebbe avere una maglia dal primo minuto; Soler e Ferran Torres si contendono la maglia sulla destra, dall’altra parte è sostanzialmente certo il posto per Gonçalo Guedes. Il tandem offensivo prevede quasi sicuramente Rodrigo, a giocarsi la titolarità sono dunque Santi Mina, Gameiro e Sobrino con quest’ultimo che appare leggermente indietro nelle gerarchie.

QUOTE E PRONOSTICO

I blaugrana sono largamente favoriti per Barcellona Valencia: il pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai parla infatti di un valore di 1,55 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la loro vittoria. Il segno X che dovrete giocare per il pareggio vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 4,25 volte la puntata mentre con il successo dei pipistrelli, regolato dal segno X, la vincita arriverebbe a 5,75 volte quanto investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA