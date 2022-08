Diretta Barcellona Valladolid/ Streaming video tv: partita agevole? (Liga)

DIRETTA BARCELLONA VALLADOLID: XAVI NON PUÒ SBAGLIARE

La diretta Barcellona Valladolid che si giocherà questa Domenica 28 Agosto alle ore 19,30, mette sul rettangolo di gioco una partita che sulla carta, sembra favorire il Barcellona. Purtroppo però in questo avvio di campionato la squadra catalana è parsa molto singhiozzante e alcune volte fin troppo nervosa di portare a casa il risultato.

Per ora il Barcellona occupa la quinta posizione con quattro punti e all’ambiente farebbe davvero un gran bene iniziare a portare qualche risultato utile in maniera consecutiva, per portare tranquillità in un ambiente pieno di giovani che si sa, possono avere dei problemi a livello di approccio alla partita. Xavi però può sorridere dopo la doppietta della sua punta di diamante Lewandowski, che sia l’attaccante polacco a riportare in alto il nome del Barcellona? Il Valladolid però non è una squadra da sottovalutare, non regala nulla ai propri avversari anche se i risultati inanellati fino ad ora, direbbero il contrario.

BARCELLONA VALLADOLID STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA?

L’unico modo per seguire la diretta Barcellona Valladolid sarà in streaming tramite l’utilizzo della piattaforma Dazn.

BARCELLONA VALLADOLID, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del calcio d’inizio per la diretta tra Barcellona Valladolid, diamo un’occhiata a come potranno scendere in campo le due squadre: Xavi si affiderà al 3-2-4-1 con cui ha sbancato nella partita fuori casa vinta 4-1 contro la Real Sociedad. Sugli scudi ovviamente Lewandowski fresco di una doppietta e ci si aspetta anche magari qualche minuto in più per Kessie, che tanto bene ha fatto una volta entrato a partita in corso. C’è ovviamente curiosità per vederlo all’opera in una partita col minutaggio più ampio

Il Valladolid invece si affiderà al suo solito 4-3-3, senza però poter contare sul suo perno difensivo El Yamiq. Espulso nella precedente partita contro il Siviglia terminata per 1-1. Occhio a come entrerà in partita la punta centrale Sergi Guardiola, quando è in giornata infatti crea parecchio filo da torcere ai difensori avverarsi, la chiave per gli ospiti sarà infatti cercare di allargare il gioco il più possibile per creare spazi nella difesa del Barcellona.

QUOTE: BARCELLONA VALLADOLID

Per ultimo andiamo a vedere le quote della diretta Barcellona Valladolid: per quanto riguarda Eurobet andiamo a capire come quota questa partita e le relative quote: vittoria Barcellona a 1,70, Pareggio a 3,25 e la vittoria del Valladolid a 4,75.

