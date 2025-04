DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA: ULTIMA IN EUROLEGA!

Si gioca alle ore 20:30 di venerdì 11 aprile 2025 la diretta Barcellona Virtus Bologna: ultima giornata, dunque la 34^, nella regular season di basket Eurolega 2024-2025, purtroppo per la Segafredo anche l’ultima apparizione in questa competizione almeno per questa stagione, da tempo ormai la Virtus Bologna è fuori dai giochi per quanto riguarda la possibilità di qualificarsi anche solo al play in ed è di poca consolazione il fatto di aver dominato il derby contro Milano, decisivo in negativo per l’Olimpia ma che ha spostato ben poco rispetto alle V nere, che se non altro non chiuderanno all’ultimo posto in classifica.

Per quanto riguarda il Barcellona, i blaugrana sono riusciti a prendersi almeno il play in ed è stato fondamentale vincere in casa dell’Olimpia; adesso per la squadra catalana potrebbero spalancarsi le porte dei playoff in un’annata che, guardando anche al rendimento nella Liga ACB, forse sta andando leggermente al di sotto delle previsioni ma deve ancora raccontare parecchio, dunque vedremo nella diretta Barcellona Virtus Bologna in che modo la squadra di casa chiuderà la regular season di Eurolega e da dove ripartirà per andare a caccia del titolo.

DOVE VEDERE LA DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

Con la diretta Barcellona Virtus Bologna saremo sul satellite, quindi appuntamento riservato a tutti gli abbonati che potranno seguire il match di Eurolega anche su Sky Go, in diretta streaming video.

DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA: IMPORTANTE PER I BLAUGRANA

La diretta Barcellona Virtus Bologna rappresenta il commiato della Segafredo dall’Eurolega: una partita certamente da onorare, ma che dirà poco rispetto al cammino di una squadra che quest’anno ha anche dovuto affrontare qualche scossone societario, le dimissioni di Luca Banchi e una gestione del roster non sempre brillante, questo anche riguardo certe scelte che sono state operate in estate. Sembra che Dusko Ivanovic sia stato confermato per la stagione a venire e questo può essere il primo tassello dal quale ripartire, ma alcune decisioni andranno prese con polso fermo e per migliorarsi ulteriormente.

Per la Virtus Bologna rimane ovviamente aperto il tema scudetto, il Barcellona invece è riuscito a superare la regular season e si tratta già di un traguardo non scontato, un po’ per la grande competitività che ha caratterizzato questa Eurolega e un po’ perché ad un certo punto sembrava che i blaugrana fossero in grande difficoltà. La risposta è arrivata con due vittorie in trasferta di grande valore: prima quella già citata all’Unipol Forum, contro Milano, poi soprattutto quella di Istanbul contro il Fenerbahçe che ha permesso al Barcellona di arrivare alla sfida contro la Virtus Bologna senza l’assillo di dover vincere per forza, anche se stasera successo o sconfitta cambierebbero parecchio nel proseguimento del cammino.