Diretta Barcellona Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata di Eurolega.

DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 20-19): CI SIAMO!

Ci siamo, eccoci pronti per gustarci la diretta Barcellona Virtus Bologna. Dopo il primo quarto il risultato è di 20-19. a testimonianza di come le “V nere” non vogliano assolutamente darsi per vinti nonostante gli spagnoli siano favoriti.

Al momento c’è solo un punto di differenza tra le due squadre, ma non sarà facile tener testa al Barcellona reduce dalla grande vittoria sul campo del Bayern. Anche la Virtus vorrà dare continuità al buon momento dopo i successi con Reggiana in campionato e Anadolu Efes in Eurolega. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Siamo arrivati alla diretta Barcellona Virtus Bologna, che è anche una partita da ex per Dusko Ivanovic che ha infatti allenato i blaugrana tra il 2005 e il 2008, tuttavia un’esperienza avara di soddisfazioni e culminata con l’esonero di febbraio a causa dell’incredibile sconfitta in Coppa del Re contro la debuttante Bilbao. Ecco, fatto importante perché il suo posto lo aveva preso Xavi Pascual, già vice e poi allenatore della squadra B: è il fautore di uno dei migliori cicli del Barcellona, perché l’anno seguente ha vinto subito lo scudetto e ha chiuso la sua esperienza dopo otto anni con la bellezza di 12 trofei, senza contare la Liga catalana.

Tra questi quattro campionati e l’Eurolega del 2010, con anche il premio di miglior coach, potendo contare su giocatori come Ricky Rubio, Jaka Lakovic, Juan Carlos Navarro, Terence Morris, Erazem Lorbek e il nostro Gianluca Basile. In seguito Xavi Pascual ha allenato Panathinaikos e Zenit San Pietroburgo ma si può dire che ora torni a casa; come detto non lo vedremo stasera ma i blaugrana con lui potrebbero realmente cambiare marcia, intanto però arriva la diretta Barcellona Virtus Bologna e dunque è anche il momento di seguirla insieme, lasciando che a parlare siano i protagonisti sul parquet del Palau Blaugrana! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE SEGUIRE LA DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Barcellona Virtus Bologna verrà mandata in onda come sempre dai canali tv di Sky Sport, con la diretta streaming video che sarà invece disponibile su Now.

SITUAZIONE OTTIMALE!

Situazione ottimale, forse, quella che nella diretta Barcellona Virtus Bologna si troverà di fronte la V nera: alle ore 20:30 di venerdì 14 novembre 2025 si gioca per l’undicesima giornata di basket Eurolega 2025-2026, e Dusko Ivanovic affronta una squadra blaugrana che ha appena cambiato il suo allenatore.

Troppi risultati altalenanti hanno portato all’esonero di Joan Peñarroya; il Barcellona si è affidato al grande ritorno di Xavai Pascual, che però non sarà in panchina questa sera e dunque lascerà nuovamente spazio a Oscar Orellana, che nel frattempo come traghettatore ha già fatto qualcosa di importante vincendo a Monaco di Baviera.

La Virtus Bologna però sta molto bene, e lo ha confermato anche nella prima partita della settimana: bellissima vittoria sull’Anadolu Efes per proseguire la marcia che in questa stagione, secondo i piani della società, deve portare alla qualificazione ai playoff, meglio se diretta per evitare la delusione del 2024.

La diretta Barcellona Virtus Bologna, quasi una classica in Eurolega, è molto importante per il salto di qualità della Olidata, lo è anche per i blaugrana che cercano certezze e restano sicuramente un’avversaria temibile, tra poco il parquet del Palau Blaugrana ci dirà tutto circa questa partita molto attesa ed emozionante.

DIRETTA BARCELLONA VIRTUS BOLOGNA: IVANOVIC CI CREDE

Siamo a poco tempo dalla palla a due per la diretta Barcellona Virtus Bologna, Dusko Ivanovic arriva in Catalogna sapendo che la sua squadra può piazzare il colpo in canna, e innanzitutto ritrova alcuni ex tra cui Tornie Shengelia, quello emotivamente più “sentito”, Will Clyburn la cui stagione con la V nera è stata in crescendo ma non sensazionale, e poi Kevin Punter che ha giocato in una squadra che stava ancora studiando per diventare grande, ad ogni buon conto giocando la sua ampia parte visto che è stato MVP di una Champions League vinta dalla Virtus Bologna, nel quasi lontano 2019.

È un Ivanovic che certamente ci crede, ma che deve stare attento: forse il Barcellona non è più la corazzata di un tempo e nemmeno quella che con Sarunas Jasikevicius arrivava costantemente alla Final Four di Eurolega, ma rimane comunque una squadra temibile soprattutto quando può giocare in casa, capace di leccarsi le ferite e sicuramente rimessa in fiducia dall’imminente arrivo di Xavi Pascual, uno che da queste parti ha scritto la storia. Noi ci aspettiamo e speriamo di poter raccontare una partita molto bella, e che chiaramente la Virtus Bologna possa uscire dal Palau Blaugrana con un’altra vittoria in questa Eurolega.