DIRETTA/ Barcellona Wolfsburg donne video streaming tv: l’anno scorso ci fu la manita (3 giugno 2023)

DIRETTA BARCELLONA WOLFSBURG: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Barcellona Wolfsburg donne, bisogna dire che questa partita si era verificata già nella scorsa edizione della Champions League femminile: all’epoca era una semifinale, e il 5-1 inflitto dalle blaugrana alle tedesche, al Camp Nou, aveva fatto segnare il record di affluenza per una partita di calcio femminile oltre che essere ora entrato nel ballottaggio, organizzato dal club, per diventare la partita più significativa di sempre nello stadio che per un certo periodo si prenderà un anno sabbatico per i lavori di ristrutturazione.

In quel 5-1 avevano segnato Aitana Bonmatí, Caroline Graham Hansen, Jennifer Hermoso e Alexia Putellas, quest’ultima autrice di una doppietta; per il Wolfsburg, ininfluente la rete di Jill Roord. Al ritorno, alla VfL Arena, le tedesche avevano provato la rimonta impossibile: prima dell’ora di gioco, ed entrambe nel secondo tempo, Tabea Wassmuth e ancora Roord avevano fatto sognare il Wolfsburg, ma quelli erano rimasti gli unici due gol della partita. Il Barcellona dunque si era qualificato alla finale con la manita del Camp Nou, già realizzata nei quarti contro il Real Madrid; ora a Eindhoven questa Barcellona Wolfsburg donne vale la finale di Champions League… (agg. di Claudio Franceschini)

BARCELLONA WOLFSBURG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Barcellona Wolfsburg non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: l’appuntamento con la finale di Champions League femminile sarà dunque sulla piattaforma DAZN. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

FINALE CHAMPIONS DONNE!

Barcellona Wolfsburg, in diretta sabato 3 giugno 2023 alle ore 16.00 presso il Philips Stadion di Eindhoven, sarà una sfida valida per la finale della Champions League femminile. Le favoritissime catalane affrontano le tedesche rivelazione per la conquista del trofeo. Il Barca già campione di Spagna e che ha battuto nei quarti di finale la Roma nel cammino verso la finale proverà a conquistare il suo secondo titolo continentale, dopo il trionfo del 2021 e le sconfitte del 2019 e dell’anno scorso, quando fu il Lione ad imporsi allo Juventus Stadium di Torino.

Il Wolfsburg ha alle spalle due finali vinte nel 2013 e nel 2014 e tre ko nel 2016, nel 2018 e nel 2020, con le tedesche che sono state costrette a lasciare il titolo nazionale al Bayern Monaco ma che quest’anno hanno ritrovato il rendimento giusto per andare di nuovo a caccia della gloria europea. Il 30 aprile 2022 il Wolfsburg ha battuto 2-0 il Barcellona nell’ultimo precedente ma a passare il turno furono le blaugrana che avevano vinto 5-1 all’andata tra le mura amiche.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA WOLFSBURG

Le probabili formazioni della diretta Barcellona Wolfsburg, match che andrà in scena al Philips Stadium di Eindhoven. Per il Barcellona, Jonatan Giraldez schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Paños: Torrejón, Paredes, León, Rolfö: Walsh, Bonmatí, Putellas: Graham Hansen, Geyse, Paralluelo. Risponderà il Wolfsburg allenato da Tommy Stroot con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Frohms; Wilms, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Huth, Roord, Popp; Pajor.

BARCELLONA WOLFSBURG LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Barcellona Wolfsburg, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finale di Champions League femminile. La vittoria del Barcellona con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo del Wolfsburg, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.80.











