Diretta/ Bari Avellino (Serie C) streaming video tv: blasone a confronto

DIRETTA BARI AVELLINO: SPETTACOLO GARANTITO!

Bari Avellino, in diretta dallo stadio San Nicola di Bari in programma domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone C. Gran blasone a confronto tra due squadre che negli anni Ottanta si sono confrontate anche in Serie A. Molto tempo è passato e ora le due compagini rincorrono innanzitutto il ritorno in cadetteria. Domenica scorsa pareggiando in casa senza reti contro la Vibonese il Bari ha dato l’impressione di soffrire il ritmo da schiacciasassi della Ternana capolista, perdendo altre 2 lunghezze nella corsa al primo posto. Gli umbri hanno messo in fila l’undicesima vittoria consecutiva vincendo proprio in casa dell’Avellino e ora il Bari è distante 9 punti dalla vetta, pur con una partita in meno disputata rispetto ai rossoverdi. L’Avellino vincendo 4-0 mercoledì scorso il recupero infrasettimanale contro il Monopoli si è ripreso il quinto posto in classifica: quello degli irpini non è un ritmo da vertice ma l’impressione è che la squadra possa giocarsi un posto nei play off tra le prime posizioni del girone.

DIRETTA BARI AVELLINO IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Avellino sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BARI AVELLINO

Le probabili formazioni di Bari Avellino, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Nicola di Bari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gaetano Auteri con un 3-4-3: Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare; Semenzato, Maita, De Risio, D’Orazio; Marras, Antenucci, Montalto. Gli ospiti guidati in panchina da Piero Braglia schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Pane; Ciancio, Dossena, Miceli, L. Silvestri; Adamo, Aloi, D’Angelo, Tito; Bernardotto, Santaniello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie C tra Bari e Avellino, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 1.66, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.40, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 4.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA