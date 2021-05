Diretta Bari Bisceglie/ Streaming video tv: ultimi obiettivi da raggiungere (Serie C)

DIRETTA BARI BISCEGLIE: UN DERBY “AL RIBASSO”

Bari Bisceglie, in diretta dallo stadio San Nicola alle ore 20:30 di domenica 2 maggio, vale per la 38^ giornata nel campionato di Serie C 2020-2021: un derby sentito, ma che a questo punto della stagione potremmo dire sia al ribasso. Pure, gli obiettivi ci sono: i galletti per esempio hanno mancato la promozione diretta deludendo per tutto il campionato – per quelle che erano le aspettative – non sono la migliore quarta ma ora rischiano addirittura di scivolare al sesto posto, dopo aver perso nettamente contro la Turris.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live: Perugia in Serie B, Arezzo out!

Il Bisceglie dal canto suo ha tenuto vive le speranze di avere il fattore campo nel playout: è sicuro di giocarlo, ma avendo battuto la Vibonese una settimana fa potrebbe avere il ritorno in casa contro la Paganese, e con due pareggi sarebbe salvo. Dunque sarà in qualche modo una partita vera anche se lo stato d’animo non è magari dei migliori; vedremo come andranno le cose nella diretta di Bari Bisceglie, intanto possiamo provare a valutarne le probabili formazioni leggendo insieme le scelte dei due allenatori.

SERIE C: CHI SI QUALIFICA AI PLAYOFF?/ Girone B: beffa Gubbio, festa Virtus Verona!

DIRETTA BARI BISCEGLIE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Bisceglie verrà trasmessa su Sky Sport 255, dunque gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare la potranno seguire sul loro decoder; resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che invece fornisce l’intera programmazione dei match di Serie C tramite il servizio di diretta streaming video. Qualora non abbiate sottoscritto un abbonamento all’inizio della stagione, potrete comunque assistere alla partita acquistandola singolarmente, il prezzo è stato fissato nei mesi precedenti e non varia salvo eccezioni.

SERIE C, CHI VA AI PLAY OUT?/ Risultati, combinazioni: Ravenna evita la retrocessione

PROBABILI FORMAZIONI BARI BISCEGLIE

Tornato sulla panchina biancorossa e già sconfitto al Liguori, Gaetano Auteri affronta Bari Bisceglie con un 3-4-3 nel quale potrebbe dare campo a qualche seconda linea: per esempio Cianci come prima punta con il supporto di Marras e D’Ursi, in mezzo al campo invece c’è Lollo che scalpita per fare l’interno con Maita o De Risio, mentre sulle corsie laterali restano favoriti Semenzato e Rolando. In difesa, ci provano Celiento e Minelli: uno dei due può giocare con Sabbione e Di Cesare, in porta avremo Frattali. Giovanni Bucaro deve fare a meno dei due centrali difensivi: Vona e Priola sono squalificati, dunque spazio a De Marino e il rientrante Altobello che proteggerano Spurio, mentre sulle fasce correranno Tazza e Giron. A centrocampo il tandem è formato da Cittadino e Maimone, con Pedrini e Mansour esterni; Vincenzo Vitale si gioca il posto da trequartista con Sartore (che parte favorito), Antonino Musso e Makota insidiano Rocco per la maglia di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Tra le altre, l’agenzia Snai ha fissato un suo pronostico su Bari Bisceglie: vediamo subito cosa ci dice il bookmaker con le sue quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 1,45 volte la vostra giocata; il pareggio, che è regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 4,25 volte quanto messo sul piatto mentre l’eventualità del successo ospite, per la quale dovrete puntare sul segno 2, porta in dote una vincita che ammonta a 6,75 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA