DIRETTA BARI BRESCIA/ Risultato live, streaming video tv: alta tensione! (Serie B, 10 maggio 2024)

DIRETTA BARI BRESCIA: PUGLIESI FAVORITI!

La diretta di Bari Brescia mette in palio tre punti vitali per i padroni di casa che se li potranno guadagnare stasera alle 20,30 di oggi 10 maggio 2024, visto che vogliono evitare i play-out nell’ultima giornata di Serie B: la 38esima. I galletti arrivano da due pareggi consecutivi e devono voltare pagina dopo il risultato contro il Cittadella, che ha messo pressione alla squadra di Mignani.

Mentre per quanto riguarda il Brescia è già sicuro dei playoff di Serie B grazie al recente trionfo per 4-1 contro il Lecco. Gli ospiti potrebbero far riposare alcuni giocatori chiave in vista dell’eliminazione diretta, offrendo così al Bari un’opportunità d’oro per cercare la vittoria allo stadio San Nicola.

BARI BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Ci sono diverse opzioni per guardare Bari Brescia in diretta. Sarà trasmesso su Sky con l’acquisto del pacchetto Calcio, e per chi preferisce lo streaming, è disponibile su NowTv con le stesse modalità. Inoltre, è possibile seguire la partita su Dazn con un abbonamento standard.

BARI BRESCIA: PROBABILI FORMAZIONI

Cosa possiamo dire circa la probabili formazioni della diretta Bari Brescia? I galletti non possono sbagliare: Federico Giampaolo deve decidere chi mandare davanti tra Nasti, Sibilli e Puscas, ipotesi tridente allargando uno dei primi due con Yayah Kallon a destra o in alternativa Aramu o Acampora da trequartista, in mezzo al campo spunta Maiello per sostituire uno tra Lulic e Benali con la conferma di Maita, in difesa invece Matino per Di Cesare può essere una soluzione così come Pucino sulla corsia destra e Guiebre a sinistra, ma alla fine giocherà chi sarà più in forma e quindi Giampaolo dovrà ponderare molto bene le sue decisioni.

La partita però interessa anche al Brescia, quindi formazione migliore anche per Rolando Maran: tra Cistana, Papetti e Mangraviti giocheranno due a protezione di Lezzerini, Dickmann e Alexander Jallow saranno i terzini con un centrocampo nel quale potrebbe tornare titolare Van de Looi come playmaker basso, poi ecco il ballottaggio Besaggio-Bertagnoli con la conferma praticamente certa di Dimitri Bisoli come altra mezzala, a fare da trequartisti tra le linee sono pronti Galazzi e Bjarnason e poi forse il dubbio più grande di tutti, la prima punta che uscirà dal testa a testa tra Moncini e Flavio Bianchi. Entrambi stanno bene: sarà una scelta dura.

BARI BRESCIA, LE QUOTE

Diamo un'occhiata alle quote della diretta di Bari Brescia grazie al sito della Snai: il bookmaker mette il segno 1 a 1,57 come favoriti assoluti dell'incontro. Il pareggio invece porterebbe un 4 alla moltiplicazione con l'importo scommesso. Mentre la vittoria ospite ha una quota di 6,00











