DIRETTA BARI CAGLIARI/ Video streaming tv: tra i 45 precedenti spiccano 20 pareggi (11 giugno 2023)

DIRETTA BARI CAGLIARI: I TESTA A TESTA

Mentre si avvicina la diretta di Bari Cagliari, possiamo spendere qualche parola in più sulla storia della partita. I precedenti ufficiali sono 45, con un bilancio caratterizzato da ben 20 pareggi compresa la partita d’andata, che ha confermato il dominio del segno X in questo confronto, ma che vede comunque in vantaggio il Cagliari, che ha infatti colto 15 vittorie mentre sono solamente 10 i successi del Bari. I rossoblù sardi sono di conseguenza in vantaggio anche per il numero dei gol segnati, 54 contro 46. I due precedenti più significativi per l’attualità sono naturalmente quelli della stagione regolare del campionato di Serie B 2022-2023 in corso.

Prima il colpaccio per 0-1 del Bari a Cagliari il 17 settembre 2022 firmato dal gol di Cheddira al 77’ minuto, poi il pareggio per 1-1 nel ritorno del 18 febbraio scorso in Puglia, con i gol di Lapadula al 2’ minuto per il Cagliari e di Antenucci su rigore nel recupero per il Bari. Dobbiamo tuttavia naturalmente ricordare che questa partita ha una storia leggendaria, con citazione d’obbligo per un Cagliari Bari che è entrato nella storia, cioè la vittoria sarda per 2-0 del 12 aprile 1970 con i gol di Gigi Riva e Sergio Gori che assegnò matematicamente al Cagliari quello che ancora oggi resta l’unico scudetto della sua storia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARI CAGLIARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Cagliari sarà disponibile sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato ai clienti di Sky Sport, che metterà a disposizione anche il servizio di diretta streaming video per Bari Cagliari, che è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa riguarda le piattaforme DAZN e HelbizLive, che a loro volta garantiscono le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video per i rispettivi abbonati.

BARI CAGLIARI: RANIERI DEVE RINCORRERE…

Bari Cagliari, in diretta domenica 11 giugno 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio San Nicola di Bari sarà una sfida valida per la finale di ritorno dei play off di Serie B. Si è arrivati alla fine di un lungo cammino, all’andata è terminata 1-1 una sfida tiratissima col Cagliari che è passato in vantaggio, il Bari ha fatto strage di palle gol sbagliando anche un rigore di Cheddira ma al 90′ ancora dal dischetto Antenucci ha trovato il gol dell’1-1 che ha riportato i pugliesi in una situazione di vantaggio nel doppio confronto.

Il 18 febbraio scorso è terminato 1-1 anche il match di campionato al “San Nicola” (e curiosamente, col pari del Bari firmato sempre allo scadere da Antenucci su rigore!) tra le due squadre. Se il Bari manca dalla massima serie dall’ormai lontano 2011, il Cagliari punta al ritorno immediato in Serie A dopo la rocambolesca retrocessione nella passata stagione. Ma nella regular season il Bari ha chiuso al terzo posto, il Cagliari al quinto e dunque i rossoblu si guadagnerebbero la Serie A solo in caso di vittoria in casa dei biancorossi, che sarebbero invece promossi anche con un altro pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI BARI CAGLIARI

Le probabili formazioni della diretta Bari Cagliari, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Esposito, Cheddira. Risponderà il Cagliari allenato da Claudio Ranieri con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo.

BARI CAGLIARI LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Cagliari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la finale di ritorno dei play off di Serie B. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.95.

