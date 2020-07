Diretta Bari Carrarese/ Streaming video Rai: ecco la semifinale playoff in Serie C

Bari Carrarese, in diretta dallo stadio San Nicola, si gioca alle ore 20:45 di venerdì 17 luglio: la semifinale dei playoff di Serie C 2019-2020 è il penultimo ostacolo per due squadre che sono partite con presupposti diversi ma che adesso sono a caccia dello stesso obiettivo. I pugliesi hanno eliminato la Ternana con un pareggio casalingo e continuano la loro marcia verso una promozione che praticamente tutti gli addetti ai lavori davano per scontata o quasi, ma che in prima istanza hanno dovuto lasciare alla Reggina. Ora un’altra occasione per salire di categoria e tornare ad un solo gradino da quella Serie A che resta il traguardo “finale”, ma ci crede anche la Carrarese che, dopo un grande primo tempo, lunedì sera ha rischiato la beffa contro la Juventus U23 ma ha comunque superato il turno, e insegue ormai da qualche anno il colpo grosso. Ricordiamo che in caso di parità ci saranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore, e questo aumenta il pathos; ora aspettando la diretta di Bari Carrarese siamo pronti a leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Carrarese è disponibile per tutti, visto che sarà trasmessa sui canali Rai Sport e Rai Sport + (li trovate ai numeri 57 e 58 del telecomando) e dunque anche su RaiPlay in mobilità. L’alternativa resta come sempre quella del portale Sportube, che ormai da parecchi anni fornisce l’intera gamme delle sfide di terza divisione: utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone si potrà seguire anche questa gara in diretta streaming video, avendo sottoscritto un abbonamento per la stagione sportiva oppure acquistando il singolo evento. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI BARI CARRARESE

Per Bari Carrarese è possibile che Vincenzo Vivarini confermi le scelte di lunedì scorso: certo ci sono Folorunsho, Schiavone e Maita che cercano posto in mediana, almeno uno dei tre potrebbe essere titolare ma Scavone, Hamlili e Bianco sembrano ancora favoriti, esattamente come Laribi sulla trequarti e due attaccanti che saranno Antenucci e Simeri. In difesa Sabbione e capitan Di Cesare compongono la coppia centrale a protezione di Frattali; Berra insidia Matteo Ciofani per la corsia destra, dall’altra parte invece Filippo Costa è favorito su Corsinelli. Ci sono conferme anche per la Carrarese di Silvio Baldini: Francesco Forte il portiere, Tedeschi e Agyei davanti a lui, Ciancio e Mignanelli sulle fasce laterali. In mezzo al campo la cerniera composta da Damiani e Cardoselli è insostituibile; sulla trequarti invece Pasciuti insidia la maglia di Foresta, e Bentivegna e Caccavallo se la giocano con Valente e Calderini per agire sulle corsie; senza il minimo dubbio invece la prima punta della squadra marmifera sarà Infantino.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i galletti a partire favoriti nel pronostico di Bari Carrarese: l’agenzia Snai ha quotato a 1,90 volte la puntata il segno 1 per la loro vittoria, ma siamo comunque in una situazione abbastanza equilibrata perché il successo toscano, regolato dal segno 2, vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 3,90 volte la giocata. Il pareggio, identificato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,25 volte quello che avrete messo sul piatto.



