Diretta/ Bari Catania (Serie C) streaming video tv: grandi piazze del Sud

DIRETTA BARI CATANIA: DERBY DEL SUD!

Bari Catania, lunedì 26 ottobre 2020 alle ore 21.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Scontro sempre affascinante tra grandi piazze del Sud, che vantano alle loro spalle diversi campionati di Serie A nella loro storia. Il pareggio in casa del Monopoli nel turno infrasettimanale è costato la vetta della classifica al Bari, che resta comunque imbattuto in campionato e a una sola lunghezza dalla nuova capolista del raggruppamento, la Ternana. Proprio i rossoverdi hanno inflitto mercoledì scorso un dispiacere al Catania, che aveva vinto consecutivamente tre partite con identico punteggio, 1-0, prima di veder crollare la propria solidità e la propria difesa contro i rossoverdi, che hanno calato il tris allo stadio Massimino. Lo scontro contro un’altra grande dichiarata del girone come il Bari potrà chiarire quali saranno le reali ambizioni degli etnei in questa stagione.

DIRETTA BARI CATANIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà garantita la diretta tv di Bari Catania, ma anche quest’anno tutto il campionato di Serie C sarà trasmesso in diretta streaming video sulla piattaforma Eleven Sports, di conseguenza si potrà seguire questa partita sia in abbonamento sia acquistando il singolo evento, con le procedure che i tifosi della Serie C ormai conoscono molto bene.

PROBABILI FORMAZIONI BARI CATANIA

Le probabili formazioni di Bari Catania, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Nicola di Bari. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Gaetano Auteri con un 3-4-3: Frattali; Di Cesare, Celiento, Sabbione; Ciofani, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi. Gli ospiti guidati in panchina da Giuseppe Raffaele schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Martinez; Tonucci, Silvestri, Claiton; Albertini, Rosaia, Maldonado, Zanchi; Emmausso, Sarao, Biondi.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine, uno sguardo al pronostico di Bari Catania secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa biancorossi partono favoriti e infatti il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale già a quota 3,45 per il segno X in caso di pareggio e fino a 5,00 volte la posta in palio in caso di successo degli etnei per chi avrà puntato sul segno 2.



