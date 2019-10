Diretta Bari Catanzaro/ Streaming video tv: un match spettacolare (Serie C)

La partita Bari Catanzaro, diretta dall’arbitro Longo, ci parla di una gara spettacolare quella che si giocherà alle 20.45 allo stadio San Nicola. La formazione pugliese vuole vincere il campionato e la cura Vivarini sembra stia funzionando alla grande. Infatti l’ex tecnico di Latina e Ascoli ha dato nuova verve alla formazione dei galletti che sta giocando molto meglio e che ha trovato una buona continuità. Il Bari viene dal pareggio di Avellino in cui è emersa una ottima condizione fisica che ha permesso di ottenere un buon risultato. Invece in casa Catanzaro c’è tanta rabbia per il ko interno subito contro il Potenza: poteva essere l’occasione giusta per rilanciarsi nelle zone alte della classifica e invece la sconfitta è costata carissimo. A pagarne le conseguenze è stato mister Auteri il quale da qualche ora non è più il tecnico del Catanzaro. Al suo posto è stato assunto Gianluca Grassadonia, uno che in serie C ha fatto molto bene e che potrebbe dunque rilanciare le ambizioni di promozione del sodalizio calabrese. Servirà una grande prova per uscire indenni dal San Nicola contro una corazzata pronta già al salto di categoria.

Come seguire la partita in diretta streaming video tv e le quote

La diretta di Bari Catanzaro sarà visibile in diretta su Eleven Sports e sulla piattaforma per lo streaming che garantisce la visione direttamente su smartphone e pc. Ovviamente sarà necessario un abbonamento che riguardi una delle due squadre o di tutta la Serie C. Per le quote invece, la SNAI propone la vittoria del Bari a 2.15 mentre il pareggio a 2.85. La vittoria degli ospiti calabresi è quotata a 3.30, dimostrazione che non sarà certo semplice ottenere i tre punti in Puglia.

Probabili formazioni Bari Catanzaro

Diamo ora un’occhiata alle probabili formazioni della diretta di Bari Catanzaro. Il Bari giocherà col suo solito modulo ovvero il 3-5-2 con cui Vivarini sta dando continuità alla sua formazione in maniera effettiva. In porta ci sarà sempre Frattali, elemento di sicura affidabilità e che garantisce sicurezza. In difesa invece spazio per capitan Di Cesare, Sabbione e Perrotta. Invece la linea di centrocampo sarà composta da Schiavone, Folorunsho, Awua. Mentre sulle fasce il compito di correre e crossare per gli attaccanti sarà affidato all’ex Spal, Costa, e a Kupisz. Invece i due attaccanti saranno il rapidissimo Neglia e il centravanti Simeri che viene dalla doppietta siglata contro l’Avellino al Partenio-Lombardi. Invece in casa Catanzaro Grassadonia non vuole rivoluzionare la squadra visto il buon lavoro di Auteri. La formazione calabrese ha bisogno di trovare nuovo entusiasmo e per farlo l’ex mister del Foggia vuole puntare sul 3-4-3. In porta ci sarà Di Gennaro che ha disputato anche la serie B. Invece in difesa la linea sarà composta da Quaranta, Riggio e Celiento. In mezzo al campo il Catanzaro punterà su Maita, Casoli, Favalli e Statella. Il reparto offensivo della formazione giallorossa vedrà come protagonisti Fischnaller, Kanoute e Bianchimano che dovranno rilanciare le ambizioni del Catanzaro.

Il Bari ha dimostrato ampiamente che può puntare al salto di categoria vista una rosa particolarmente completa e che presenta tante alternative di primo livello. Molto si basa su Antenucci che però probabilmente non ci sarà contro il Catanzaro per un lieve infortunio. In mezzo al campo il Bari fa della qualità un elemento fondamentale soprattutto pensando che ha bisogno della corsa dei suoi esterni come Kupisz e Costa. Questi sono due calciatori che possono fare la differenza in serie C così come è successo anche in serie B nelle stagioni passate. Per quanto concerne il Catanzaro, molto resta da capire sul gioco di Grassadonia e su come vorrà impostarlo per la sua formazione. Indubbiamente il reparto offensivo è tra i più forti del girone per cui c’è da attendersi una grande prestazione da Kanoute e Bianchimano, due elementi importantissimi.



