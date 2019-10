Diretta Bari Cavese/ Streaming video tv: i galletti vogliono il bis (Serie C)

Bari Cavese, diretta dall’arbitro Luca Angelucci, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. Con la vittoria in casa del Picerno firmata da una rete di Simeri a fine primo tempo, i biancorossi hanno ottenuto la prima vittoria dell’era Vivarini e soprattutto sono tornati al successo dopo tre partite senza vittoria, con i pareggi interni contro Reggina e Monopoli e la sconfitta esterna contro la Virtus Francavilla. Il Bari resta per ora a 5 punti di distanza dalla Ternana prima in classifica e per avvicinarsi ancora alla vetta chiederà strada a una Cavese che, dopo l’arrivo di Campilongo in panchina, è riuscita ad ottenere due vittorie interne, l’ultima contro l’Avellino grazie ai gol di Russotto e Addessi. I metelliani cercheranno al San Nicola i primi punti esterni di un campionato che li ha visti finora sconfitti in tutte e tre le trasferte disputate contro Reggina, Teramo e Catania.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE BARI CAVESE

La diretta tv di Bari Cavese non sarà trasmessa né in chiaro né a pagamento sui canali dell’offerta del digitale terrestre o del satellite. Ci sarà però la possibilità di seguire l’esclusiva in diretta streaming video via internet offera da Elevensports ai suoi abbonati, che potranno collegarsi tramite smart tv o con dispositivi mobili come tablet o smartphone, oppure tramite pc direttamente sul sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI BARI CAVESE

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bari Cavese, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sfida valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie C. 3-4-3 per il Bari guidato in panchina da Vincenzo Vivarini, schierato con: Marfella; Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Scavone, Kupisz, Bianco, Costa; Hamlili, Antenucci, Simeri. 4-3-3 per la Cavese allenata da Salvatore Campilongo in campo con: Bisogno; Di Roberto, Favasuli, Sainz-Maza, Germinale, Rocchi, Matera, Marzorati, Matino, Nunziante, Bulevardi.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Bari Cavese, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella pugliese: il segno 1 per la vittoria interna viene proposto a 1.55 volte la somma investita, mentre viene offerta a 5.50 la quota relativa all’affermazione in trasferta. Per il pareggio la quota corrispondente viene fissata a 3.90 volte quanto puntato. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.00 e under 2.5 quotato 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA