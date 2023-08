DIRETTA BARI CITTADELLA/ Video streaming tv: buona tradizione nel torneo cadetto (Serie B, 30 agosto 2023)

DIRETTA BARI CITTADELLA: I TESTA A TESTA

La diretta di Bari Cittadella è diventata abbastanza tradizionale negli ultimi anni in Serie B, tanto che i dieci precedenti più recenti sono stati disputati tutti dal mese di maggio 2014 in poi, nove nella stagione regolare del campionato cadetto più uno ai playoff nel 2018. I numeri ci parlano di un vantaggio per il Bari, che ha infatti collezionato cinque vittorie a fronte di tre pareggi e due soli successi per il Cittadella, di cui il più recente risale a sabato 21 gennaio 2017, anche se dobbiamo osservare che in quel playoff un pareggio bastò al Cittadella per avere la meglio nel turno preliminare, grazie al migliore piazzamento in classifica.

Diretta/ Cremonese Bari (risultato finale 0-1): la decide Sibilli!

Nello scorso campionato di Serie B 2022-2023 il match disputato in Puglia terminò con un pareggio per 1-1 lunedì 1° maggio scorso, ma dobbiamo anche osservare che all’andata il Bari aveva espugnato il campo del Cittadella con un perentorio 0-3 nel match disputato giovedì 8 dicembre 2022 – andata e ritorno furono entrambe in giorni di feste nazionali. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Parma Cittadella (risultato finale 2-0): Bernabé manca la doppietta! (Serie B, 26 agosto 2023)

DIRETTA BARI CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Cittadella, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del torneo cadetto sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Diretta/ Cittadella Reggiana (risultato finale 1-0): Gorini strappa i 3 punti a Nesta! (Serie B 2023-24)

BARI CITTADELLA: OCCASIONE PER I GALLETTI!

Bari Cittadella è in diretta dallo stadio San Nicola, alle ore 20:30 di mercoledì 30 agosto: è già tempo di turno infrasettimanale nel campionato di Serie B 2023-2024, siamo alla terza giornata e quella di stasera può essere una bella occasione per il Bari, attualmente imbattuto e senza gol subiti e a caccia del Parma capolista. Un Bari che ha fatto un bel colpo vincendo sul campo della Cremonese, al netto delle difficoltà grigiorosse; l’obiettivo è chiaramente la promozione, l’anno scorso clamorosamente sfuggita all’ultimo secondo del ritorno della finale playoff.

Il Cittadella cerca rilancio dopo un paio di stagioni modeste; si va a caccia di playoff ma il punto principale è salvarsi, in questo senso buona la vittoria all’esordio contro la Reggiana anche se poi è arrivata la sconfitta di Parma. Aspettiamo allora che la diretta di Bari Cittadella prenda il via, nel frattempo possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita che si gioca tra qualche ora al San Nicola.

PROBABILI FORMAZIONI BARI CITTADELLA

Michele Mignani potrebbe cambiare qualcosa nella diretta Bari Cittadella: in porta ci sarà sempre Brenno che pare favorito su Frattali, difesa con Celiento e Matino che possono prendere il posto di Vicari e Zuzek mentre sulle fasce correrebbero Pucino e Giacomo Ricci. A centrocampo dovrebbe essere confermato Maiello in cabina di regia, Benali e Bellomo se la vedono con Faggi e Koutsoupias; nel tridente offensivo occasione per Scheidler, che può spingere Nasti in panchina con la conferma di Sibilli e Morachioli sulle fsace laterali.

Il Cittadella di Edoardo Gorini gioca con un rombo a centrocampo: il vertice basso potrebbe essere Carriero, con Tessiore e Branca (o Amatucci) a completare la zona mediana che si piazza davanti alla difesa, dove Pavan e Frare sono i centrali a protezione di Kastrati mentre Salvi e Giraudo dovrebbero agire come terzini. A fare il vertice alto del rombo, dunque come trequartista, uno tra Vita e il giovane Claudio Cassano; Pittarello e Magrassi, nel tandem offensivo, possono lasciare spazio a Maistrello e Pandolfi.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Bari Cittadella possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la terza giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 per la vittoria della squadra pugliese vi farebbe guadagnare 2,25 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,10 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione veneta, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 3,35 volte la vostra giocata con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA