DIRETTA/ Bari Como video streaming tv: trasferta sempre ostica per i lariani

DIRETTA BARI COMO, TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Bari Como, valevole per il trentatreesimo turno del campionato di Serie B, analizziamo i precedenti recenti tra le due squadre che, in realtà, raccontano di poche sfide. Allo stadio “San Nicola” di Bari le due formazioni si sono scontrate tre volte: due le vittorie dei pugliesi e uno il pareggio. La prima sfida risale al 25 novembre 2001 nel campionato di Serie B, 1-1. Il 14 dicembre 2003, invece, vittoria di misura dei Galletti nel diciannovesimo turno del torneo cadetto.

Ultima sfida in ordine di tempo è, infine, quella del 16 aprile 2016: 3-0 in favore del Bari scandito dalle reti realizzate da Puscas, Dezi e Rosina. Allargando il giro alle gare disputate in casa della formazione lariana, esistono altri quattro incroci: due pareggi, una vittoria ottenuta dal Como e un successo del Bari. (Giulio Halasz)

BARI COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bari Como sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Bari Como è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

AL SAN NICOLA ARRIVANO I BIANCOBLU

La diretta Bari Como, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00, racconta di una sfida tra due squadre reduci rispettivamente da una vittoria e un pareggio nell’ultimo turno di campionato. I pugliesi hanno infatti sconfitto per 1-0 il Sudtirol, mettendo un freno alla lunga striscia di risultati utili consecutivi dei biancorossi che durava da dodici turni. Il Como è invece riuscito a a segnare al Genoa nel 2-2 del 10 aprile, un’impresa da non sottovalutare considerando che il Grifone arrivava da ben sei partite senza subire nemmeno un gol.

Il Bari in casa è spesso protagonista di ottime prestazioni nel recente periodo come testimoniano gli 11 punti raccolti ultime cinque partite, ma non è sempre stato rosa e fiori per i biancorossi visto che si trovano al dodicesimo posto per rendimento in casa. Ancora più in difficoltà il Como fuori casa con il terzo peggior risultato esterno insieme a Perugia e Ternana, davanti solo a Cosenza e Brescia.

BARI COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Bari Como vedono i pugliesi scendere in campo col 4-3-1-2. Tra i pali ci sarà come sempre Caprile, difesa a quattro con Pucino e Mazzotto terzini e Di Cesare-Vicari come centrali. A metà campo spazio a Maita, Maiello e Benedetti mentre Folorunsho agirà dietro alle due punti Antenucci e Cheddira.

Risponde il Como col 3-5-2. In porta Gomis, pacchetto arretrato che vede Odenthal, Canestrelli e Binks occuperà la zona difensiva del campo. Nella zona nevralgica spazio a Bellomo regista con Da Cunha e Iovine mezzali mentre Parigini e Iannou giocheranno da esterni. Cerri e Cutrone il duo d’attacco.

Le quote della diretta Bari Como vedono i padroni di casa favoriti con una quota sotto il 2, più precisamente 1.95 secondo bet365. Il segno X del pareggio lo troviamo offerto a 3.30 mentre il 2 a 4. Da notare la differenza tra l’Over 2.5 a 2.30 e l’Under a 1.60, scarto che si ripresenta anche per il Gol ovvero l’eventualità di entrambe le squadre a segno (2.05) e il No Gol (1.75).

