Diretta/ Bari Cosenza streaming video tv: i Galletti per la A (Serie B)

La diretta Bari Cosenza, match in programma domenica 12 febbraio 2023 alle ore 16:15, racconta di un match tra due squadre con obiettivi ben differenti. I Galletti, dopo aver perso due gare di fila con Palermo e Perugia, hanno rialzato la china vincendo a Ferrara contro la Spal per 4-3. Ultimo posto, ma segni di ripresa per il Cosenza con il successo col Parma per 1-0 e il pari a reti bianche con la Ternana.

Il rendimento del Bari tra le mura amiche non è dei migliori con appena tre vittorie, altrettante sconfitte e cinque pareggi che hanno rallentato la corsa dei pugliesi. Ancora peggio quello esterno del Cosenza con i Lupi in seria difficoltà lontani dal proprio campo di gioco: in undici incontri sono state ben sette le sconfitte con una sola vittoria a referto, risultati che testimoniano l’ultimo posto complessivo.

La diretta tv di Bari Cosenza sarà visibile su Sky con l’abbonamento al pacchetto Calcio così come DAZN attraverso un abbonamento annuale o mensile.

La diretta Bari Cosenza in streaming video si potrà vedere sulla piattaforma Helbiz con le alternativa rappresentate da Sky Go e DAZN attraverso computer, tablet e smartphone per i clienti abbonati.

Le probabili formazioni della diretta Bari Cosenza vedranno i padroni di casa scendere in campo col 4-3-1-2 con Caprile in porta, in difesa ci saranno Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta. Linea di centrocampista Mallamo-Maiello-Benedetti mentre in attacco Folorunsho agirà da trequartista con Esposito e Cheddira in avanti.

Il Cosenza metterà in campo il suo consueto 4-3-3 con Micai tra i pali, Rispoli a destra, coppia centrale difensiva Rigione-Vaisanen e D’Orazio a sinistra. A centrocampo l’ex Milan Brescianini, Calo e Voca. Davanti Marras e Nasti sugli esterni con Finotto centravanti.











