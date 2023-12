Diretta/ Bari Cosenza streaming video tv: a febbraio vinsero i galletti pugliesi (Serie B, 23 dicembre 2023)

DIRETTA BARI COSENZA: TESTA A TESTA

Torna la diretta di Bari Cosenza dopo un’attesa durata ben 10 mesi, il Cosenza si appresta a fare il suo ritorno allo Stadio San Nicola di Bari, un luogo che ha visto svilupparsi storie calcistiche intense e memorabili. L’ultimo incontro tra le due squadre in questa arena risale a febbraio scorso, un capitolo che si è chiuso con la vittoria dei padroni di casa, i “galletti”, con un punteggio di 2-1. Le reti di Esposito e Cheddira per il Bari furono intervallate dalla rete di Rispoli per il Cosenza. Guardando all’intera storia delle sfide tra queste due squadre al San Nicola, emerge un equilibrio incantevole.

In totale, sono state disputate 13 partite, con il Bari che ha conquistato la vittoria in 9 occasioni, il Cosenza che si è imposto in 2 partite, e 2 pareggi a testimoniare la competitività di questi incontri. La prima volta che il Cosenza assaporò la vittoria al San Nicola risale alla stagione 1988-1989, quando una convincente prestazione si tradusse in un netto 3-0 allo Stadio della Vittoria. Lucchetti, Galezzi e Urban furono i protagonisti di quella giornata storica per il club calabrese. Tuttavia, il destino del calcio riserva sorprese e nel 1993, i lupi del Cosenza vinsero per 2-1, grazie alle autoreti di Barone e Brambati. (agg. Gianmarco Mannara)

BARI COSENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Cosenza sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Cosenza in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PUGLIESI FAVORITI!

Bari Cosenza, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B. Sfida tra due squadre in cerca di identità: i pugliesi, infatti, non hanno svoltato nonostante l’arrivo in panchina di Pasquale Marino e con 21 punti guardano ancora i play-off da lontano. I Lupi calabresi, invece, dopo tre sconfitte di fila e il pareggio contro il Parma sono scivolati al tredicesimo posto, con tre sole lunghezze di vantaggio nei confronti della zona play-out.

PROBABILI FORMAZIONI BARI COSENZA

Le probabili formazioni della diretta Bari Cosenza, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per i padroni di casa mister Pasquale Marino dovrà rinunciare all’infortunato Brenno, al suo posto tra i pali ci sarà Pissardo. Nel tridente spazio ad Aramu, Nasti e Achik. Per i rossoblù ospiti, invece, Tutino e Mazzocchi come tandem offensivo.

BARI COSENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Cosenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria biancorossa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo calabrese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.

