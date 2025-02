DIRETTA BARI CREMONESE, SFIDA IN ALTA CLASSIFICA

La diretta Bari Cremonese, in programma il 15 febbraio alle 17:15, è un appuntamento chiave nella corsa ai playoff di Serie B. Entrambe le squadre si trovano infatti in una posizione solida nella griglia, con il Bari settimo a quota 33 punti e la Cremonese quarta con 40. Il distacco dal terzo posto occupato dallo Spezia è però significativo, il che rende i lombardi la prima delle “altre” dietro le tre battistrada, artefici di un campionato a parte.

La squadra di Stroppa può contare su un organico di assoluto valore, con la classe di Franco Vazquez, ex Siviglia, Palermo e Parma, i gol di Bonazzoli e il talento di Vandeputte. Dall’altro lato, però, il Bari in casa si trasforma: con 21 punti raccolti in 13 partite, il San Nicola è un vero e proprio fortino. I pugliesi dovranno però riscattarsi dopo la bruciante sconfitta contro la Juve Stabia, che ha interrotto una serie positiva di cinque risultati utili consecutivi. La Cremonese, invece, arriva all’appuntamento con il morale alto, grazie al convincente successo contro il Sudtirol. L’andata si era chiusa con un deludente 1-1, con reti di Sernicola per la Cremonese e Lasagna per il Bari.

DIRETTA BARI CREMONESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Bari Cremonese andrà in onda sabato 15 febbraio alle ore 17:15, e verrà tramessa in diretta su DAZN che detiene in esclusiva i diritti di trasmissione del campionato cadetto. Il match sarà visibile per gli abbonati oltre che su smart tv anche in streaming su PC, smartphone e tablet.

BARI CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni per la diretta Bari Cremonese. Il Bari si affida a un 3-4-1-2 con: Radunovic tra i pali, difesa composta da Mantovani, Vicari e Obaretin. A centrocampo, Maiello e Maggiore saranno i perni centrali, con Favasuli e Dorval sugli esterni. Falletti avrà il compito di supportare la coppia d’attacco formata da Favilli e Bonfanti.

La Cremonese si schiera con lo stesso modulo: Fulignati in porta, difesa a tre con Folino, Ravanelli e Bianchetti. Centrocampo con Collocolo, Pickel e Castagnetti in mezzo, mentre Vandeputte e Azzi spingeranno sulle corsie laterali. In avanti, Vazquez e Bonazzoli formeranno un formidabile tandem offensivo.

DIRETTA BARI CREMONESE, LE QUOTE

Secondo i bookmaker la diretta Bari Cremonese si prospetta equilibrata. Leggermente favorita la Cremonese nonostante il fattore campo, la vittoria dei violini è infatti data a 2.60. I padroni di casa sono invece quotati 2.60 mentre infine il pareggio pagherà circa 3.10