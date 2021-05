DIRETTA/ Bari Feralpisalò (risultato 0-0) video streaming tv: brivido per Frattali!

DIRETTA BARI FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il risultato tra Bari e Feralpisalò è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 iniziale. In queste prime battute del secondo tempo, cominciato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori, nonostante il buon avvio di ripresa da parte dei biancorossi sono i gardesani a partire meglio, sfiorando appunto il gol verso il 52′ con lo spunto di Tulli, il cui tiro è stato deviato da Celiento di pochissimo a lato della porta difesa da Frattali. Ricordiamo che per ora sarebbe la Feralpisalò a passare in virtù dell’1 a 0 maturato nella gara d’andata. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA BARI FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bari FeralpiSalò non sarà purtroppo disponibile, tuttavia possiamo segnalare che come sempre in Serie C sarà a disposizione la diretta streaming video fornita da Eleven Sports anche nella fase dei playoff, su abbonamento o anche acquistando l’evento singolo. Altrimenti, siti Internet e profili social delle due società saranno le principali fonti di informazione.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Bari e Feralpisalò sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 di partenza. I minuti scorrono sul cronometro ed i pugliesi ci provano al 20′ con Antenucci e di nuovo con D’Ursi al 28′ con scarso successo ed i Leoni del Garda suonano la carica con Guidetti al 31′, scheggiando anche la traversa. Nel finale di frazione i Galletti si mettono le mani nei capelli non finalizzando le opportunità avute da Celiento al 39′ e da Antenucci al 42′. Fino a questo momento il direttore di gara Valerio Maranesi, proveniente dalla sezione di Ciampino, ha ammonito rispettivamente Andreoni al 30′ da una parte e Carraro al 38′ dall’altra. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Puglia la partita tra Bari e Feralpisalò è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro sono gli ospiti guidati dal tecnico Pavanel a tentare di prendere subito in mano il controllo delle operazioni rendendosi pericolosi con Carraro già al 1′, sebbene la sua conclusione finisca oltre la linea di fondo campo. I padroni di casa allenati da mister Auteri mettono invece i brividi alla retroguardia avversaria con la chance non capitalizzata da Marras al 5′ e non centrano lo specchio della porta con un colpo di testa di D’Ursi al 9′. Ecco le formazioni ufficiali: BARI (3-4-3) – Frattali; Celiento, Ciofani, Di Cesare; Andreoni, Maita, Bianco, Sarzi Puttini; Marras, Antenucci, D’Ursi. A disp.: Marfella, Fiory, Perrotta, Cianci, Rolando, Sabbione, Candellone, De Risio, Lollo, Semenzato, Mercurio, Mane. All.: Gaetano Auteri. FERALPISALO’ (4-3-3) – De Lucia; Bergonzi, Legati, Bacchetti, Brogni; Carraro, Guidetti, Scarsella; Tulli, Guerra, D’Orazio. A disp.: Liverani, Venturelli, Giani, Iotti, Petrucci, Miracoli, Ceccarelli, Pinardi, Hergheligiu, Farabegoli, Gavioli, Rizzo. All.: Massimo Pavanel. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA

Tutto è pronto per Bari FeralpiSalò, decisiva partita di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C dopo il successo per 1-0 dei lombardi nella partita d’andata di domenica. Per cercare di inquadrare questo incontro, scopriamo quali sono state le statistiche di Bari e FeralpiSalò nei rispettivi gironi della stagione regolare. I pugliesi hanno ottenuto 63 punti nel girone C con diciotto vittorie, nove pareggi e altrettante sconfitte chiudendo al quarto posto, mentre la differenza reti è pari a +18, perché i galletti hanno segnato 52 gol e ne hanno invece incassati 34. Il bilancio della FeralpiSalò ci parla invece del quinto posto finale nel girone B con 60 punti, frutto di diciassette vittorie, nove pareggi e dodici sconfitte (in due partite in più giocate), con 54 gol segnati e 46 sul groppone, per una differenza reti che è pari di conseguenza a +8. Adesso però basta numeri e parole: si impone l’attualità e cediamo la parola al campo, perché Bari FeralpiSalò comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARI FERALPISALÒ: TESTA A TESTA

La diretta di Bari FeralpiSalò è un appuntamento completamente inedito allo stadio San Nicola, perché pugliesi e lombardi non si erano mai incrociati in contesti ufficiali nelle proprie storie prima di questo turno dei playoff di Serie C 2020-2021, dunque la prima partita tra le due formazioni è stata naturalmente quella giocata a Salò domenica pomeriggio e vinta per 1-0 dai padroni di casa gardesani grazie al gol segnato da Tulli dopo undici minuti del secondo tempo. FeralpiSalò dunque al momento in vantaggio nel testa a testa con una vittoria e un gol segnato contro zero in entrambe le voci per il Bari, che oggi cercherà di sfruttare il fattore campo per vincere e ribaltare la situazione. Il sito specializzato Transfermarkt ci ricorda che il valore complessivo della rosa del Bari è pari a 6,63 milioni di euro, mentre per la FeralpiSalò si arriva a 4,80 milioni di euro. I dati economici dunque pendono dalla parte dei pugliesi, ma non sempre questo serve per fare la differenza in campo: che cosa succederà quindi oggi? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BARI FERALPISALÒ: PADRONI DI CASA COSTRETTI A VINCERE!

Bari FeralpiSalò, in diretta dallo stadio San Nicola del capoluogo pugliese, si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, mercoledì 26 maggio 2021, ed è una partita valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2020-2021. La diretta di Bari FeralpiSalò si annuncia decisamente intrigante perché la situazione di questo doppio confronto è ancora apertissima, dal momento che domenica la partita d’andata giocata sulle rive del lago di Garda ha visto la vittoria per 1-0 dei padroni di casa della FeralpiSalò grazie al gol segnato da Tulli dopo undici minuti del secondo tempo.

In base dunque al regolamento di questo turno, il Bari avrà bisogno per passare il turno di una vittoria con qualsiasi punteggio (anche un solo gol di scarto, non valgono doppio i gol in trasferta) in virtù del suo migliore rendimento nella stagione regolare, mentre la FeralpiSalò avanzerà naturalmente in caso di vittoria oppure di pareggio. Tutto dunque è ancora aperto: che cosa succederà in Bari FeralpiSalò?

PROBABILI FORMAZIONI BARI FERALPISALÒ

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Bari FeralpiSalò. Per i padroni di casa pugliesi il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-3 con questi possibili titolari: Ciofani, Sabbione e Di Cesare nella difesa a tre davanti al portiere Frattali; centrocampo a quattro che da destra a sinistra potrebbe vedere in campo Semenzato, Maita, De Risio e Rolando; infine il tridente d’attacco con le ali Marras e D’Ursi ai fianchi del centravanti Antenucci. La replica della FeralpiSalò potrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-3-3 con De Lucia in porta; davanti a lui i quattro difensori Bergonzi, Legati, Bacchetti e Brogni; mediana a tre formata da Guidetti, Carraro e Scarsella; infine il tridente offensivo dei bresciani potrebbe vedere in campo D’Orazio, Guerra e Tulli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Bari FeralpiSalò in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I padroni di casa pugliesi partono favoriti e il segno 1 è quotato a 1,70, mentre poi si sale a 3,35 in caso di segno X per il pareggio e fino alla quotazione di 5,25 che è proposta sul segno 2 in caso di colpaccio esterno della FeralpiSalò.



