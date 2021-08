Diretta/ Bari Fidelis Andria, streaming video: derby pugliese (Coppa Italia Serie C)

DIRETTA BARI FIDELIS ANDRIA: GRAN DERBY!

Bari Fidelis Andria, in diretta sabato 21 agosto 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per il primo turno a eliminazione diretta di Coppa Italia di Serie C. Subito derby pugliese tra due squadre che partono comunque con ambizioni diverse in questa stagione. Il Bari nelle ultime due stagioni ha mancato il ritorno in Serie B, in maniera netta nella scorsa stagione, perdendo la finale play off in quella precedente. I Galletti ripartono dall’ex Modena Michele Mignani per cercare di imporre la loro legge in un girone meridionale di Serie C quest’anno ultracompetitivo, con la Coppa Italia sicuramente utile per scaldare i motori.

La Fidelis Andria ha riconquistato la terza serie grazie al ripescaggio. Memore degli anni trascorsi in Serie B quella di Andria è una piazza importante, la conferma del tecnico Gigi Panarelli ha comunque legittimato il buon lavoro svolto nella scorsa stagione in Serie D. Il club negli ultimi anni ha vissuto numerose vicissitudini societarie, la speranza è quella di ritrovare stabilità per i biancazzurri che vivono sempre come un appuntamento di un certo fascino la sfida contro il Bari.

DIRETTA BARI FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Fidelis Andria non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Coppa Italia di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare della competizione in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BARI FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni di Bari Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio San Nicola. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Belli, Sabbione, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Scavone, D’Errico; Botta; Antenucci, Cheddira. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Gigi Panarelli con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Anatrella, Benvenga, Fontana, Venturini, Pelliccia, Gaeta, Bonavolontà, Sabatino, Favetta, Di Piazza, Bubas.

