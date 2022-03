Diretta/ Bari Fidelis Andria streaming video tv: già festa per i Galletti? (Serie C)

DIRETTA BARI FIDELIS ANDRIA: PARTITA SENZA STORIA!

Bari Fidelis Andria, in diretta domenica 27 marzo 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per la 34^ giornata del campionato di Serie C. Potrebbe essere già festa per i Galletti, che in caso di vittoria in questo derby pugliese e di mancato successo del Catanzaro a Castellammare di Stabia tornerebbero in Serie B dopo quattro stagioni di assenza e con quattro giornate in anticipo.

Diretta/ Vibonese Bari (risultato finale 0-1): la decide Scavone!

La promozione diretta del Bari in ogni caso non appare in discussione, così come la Fidelis Andria sembra ormai proiettata verso i play out, difficili da evitare ma con ben 9 punti di vantaggio sulla Vibonese seconda e sul rischio della retrocessione diretta. All’andata Andria battuta dal Bari con un rotondo 0-3 allo stadio Degli Ulivi, andarono a segno Antenucci con una doppietta e Paponi.

Diretta/ Fidelis Andria Paganese (risultato finale 1-0): ci pensa Urso dal dischetto!

DIRETTA BARI FIDELIS ANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Fidelis Andria è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI BARI FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni della diretta Bari Fidelis Andria, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Belli, Terranova, Gigliotti, Ricci; D’Errico, Maiello, Maita; Galano; Antenucci, Cheddira. Risponderà la Fidelis Andria allenata da Nicola Di Leo e Vito Di Bari con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Saracco; Monterisi, Riggio, Alcibiade, Nunzella; Risolo, Bonavolontà; Gaeta, Bubas, Ciotti; Di Piazza.

Diretta/ Bari Juve Stabia (risultato finale 1-0): trionfa la capolista, gol Antenucci

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Fidelis Andria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo della Fidelis Andria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA