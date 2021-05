Diretta Bari Foggia/ Streaming video tv: derby caldissimo ai playoff! (Serie C)

DIRETTA BARI FOGGIA: DERBY DELICATISSIMO!

Bari Foggia è in diretta dallo stadio San Nicola, alle ore 17:45 di mercoledì 19 maggio: grande derby nel secondo turno dei playoff di Serie C 2020-2021, una partita sentitissima a prescindere che oggi vale ancora di più. Non ci saranno tempi supplementari, il Bari ha due risultati a disposizione ma rischia molto, perché la sua stagione è stata deludente e si è chiusa addirittura con un quarto posto, e dunque non riuscendo a evitare la fase “inter-girone” della post season quando la squadra era stata costruita per la promozione, arrivando però a 27 punti dalla Ternana e dietro Catanzaro e Avellino.

Il Foggia è nepromosso, ma ha fatto ottime cose: entrato nei playoff con il nono posto, ha già vinto sul campo del Catania sovvertendo il pronostico e ora ci riprova contro una squadra sicuramente superiore, ma che appunto in gara secca potrebbe fare flop e non replicare la finale dello scorso anno. Vedremo cosa succederà nella diretta di Bari Foggia, sfida delicatissima e che sarà tesa per quelle che sono le premesse; aspettando che si giochi, facciamo una rapida valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BARI FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Foggia, salvo variazioni di palinsesto, non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: come sempre però possiamo ricordare che le partite di Serie C sono fornite dal portale Eleven Sports, che da qualche anno si occupa del campionato di terza divisione. Il servizio sarà in diretta streaming video, dunque bisognerà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; ci si può abbonare al sito per un periodo stagionale, ma anche decidere di acquistare di volta in volta il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI BARI FOGGIA

Il modulo con cui Gaetano Auteri affronta Bari Foggia è il 3-4-3: in porta va Frattali che sarà protetto da Sabbione, Di Cesare e Marco Perrotta. I due laterali dovrebbero essere Matteo Ciofani e Rolando, poi avremo una zona centrale nella quale Raffaele Bianco dovrebbe essere in vantaggio su De Risio per affiancare capitan Maita. Nel tridente offensivo le scelte sembrano fatte: Antenucci riferimento con Cianci e D’Ursi sugli esterni, Candellone sarà la prima alternativa a questo reparto offensivo. È un 3-5-2 quello di Marco Marchionni: Salvi, Germinio e Del Prete i tre difensori a protezione del portiere Fumagalli, Kalombo e Di Jenno agiscono come esterni partendo dalla linea dei centrocampisti mentre in mezzo al campo potremmo vedere Morrone in cabina di regia, con Garofalo e Gaetano Vitale a fare da mezzali. Curcio ovviamente è confermato l’attacco; da valutare chi tra Ibourahima Baldé, D’Andrea e Nivokazi gli farà da sparring partner.

