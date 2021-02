Diretta Bari Foggia/ Streaming video tv: derby caldissimo al San Nicola (Serie C)

DIRETTA BARI FOGGIA: IL SUPER DERBY DI PUGLIA

Bari Foggia viene diretta dal signor Ermanno Feliciani: appuntamento allo stadio San Nicola sabato 27 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 15:00. È lo scintillante e sempre caldissimo derby pugliese per eccellenza, quello tra le due società più nobili di questa regione: vale anche tanto in chiave playoff almeno come posizione nella griglia, con i satanelli che dopo aver perso in casa contro la Ternana devono dare una forte risposta per provare a rimanere a contatto con la qualificazione diretta alla fase nazionale.

Psicologicamente e come classifica “comparata” sta peggio il Bari, partito con ambizioni forti di promozione diretta ma ritrovatosi a -16 dal rullo compressore rossoverde: già esonerato Gaetano Auteri, al suo posto è arrivato (tornato) Massimo Carrera che ha pareggiato a Catania nell’ultimo turno, e rischia di perdere contatto anche dalla seconda piazza dell’Avellino. A prescindere da tutto ci aspettiamo grande entusiasmo nella diretta di Bari Foggia; proviamo allora a vedere in che modo le due squadre potrebbero essere disposte in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BARI FOGGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Foggia non è una di quelle che per questa giornata di Serie C saranno trasmesse, come da grande novità della stagione, sui canali della nostra televisione. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI BARI FOGGIA

Con Raffaele Bianco squalificato per tre giornate, Bari Foggia vedrà la presenza di Lollo in mezzo al campo per fare coppia con De Risio; davanti a loro si posiziona Maita in un 4-2-3-1 che prevede anche D’Ursi e Sarzi Puttini sugli esterni, mentre da valutare l’attaccante che potrebbe essere Antenucci, al rientro e favorito su Cianci. Sabbione e Celiento possono fare coppia centrale a protezione di Frattali, poi Matteo Ciofani e Marco Perrotta sulle corsie esterne di difesa. Nel Foggia è Del Prete a essere squalificato: Marco Marchionni farà giocare Galeotafiore o Di Jenno in difesa con Gavazzi e Germinio, in porta c’è Fumagalli mentre sugli esterni di centrocampo avremo Kalombo a destra e Agostinone o il già citato Di Jenno a sinistra. Morrone cerca posto in mezzo, dove Garofalo, Rocco e Salvi restano favoriti; così Curcio e D’Andrea come tandem offensivo, ma occhio alla possibilità che Dell’Agnello e Nivokazi vengano chiamati in causa dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bari Foggia possiamo leggere insieme quello che l’agenzia Snai ha previsto con le sue quote. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita corrispondente a 1,70 volte la somma giocata, mentre il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe guadagnare 3,60 volte la puntata. L’eventualità del successo ospite, ovviamente il segno 2, vale invece 4,75 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA