La diretta Bari Frosinone di domenica 2 febbraio 2025 alle ore 17:15 si preannuncia importante su più fronti. Allo Stadio San Nicola i biancorossi vorranno infatti ritrovare la vittoria dopo ben quattro pareggi consecutivi così da proseguire la striscia di risultati utili consecutivi partita alla fine dello scorso dicembre. Al momento i pugliesi si trovano al settimo posto con trenta punti come Palermo e Cesena che si piazzano alle sue spalle ma i tanti pareggi, ben quattro e l’ultimo dei quali maturato col Cesena, ottenuti di fila mettono un po’ di apprensione nei tifosi che potrebbero anche vedere i propri beniamini scavalcati dalle inseguitrici.

Se da un lato il Bari non vuole abbandonare il proprio posto nei playoff, dall’altra il Frosinone vorrebbe allontanarsi dalla zona retrocessione essendo in diciannovesima posizione con ventuno punti, come ma dietro alla Salernitana. I ciociari non vincono dal giorno di Santo Stefano ed hanno subito un’altra netta sconfitta ad opera del Sudtirol in casa soltanto lo scorso weekend. Per raggiungere il Brescia, prima squadra certa della salvezza, servono inoltre almeno quattro punti.

Si potrà seguire la diretta Bari Frosinone senza essere allo stadio soltanto se siete iscritti regolarmente a DAZN. La sfida di Serie B sarà dunque trasmessa in streaming a pagamento attraverso l’applicazione ufficiale o anche tramite il browser del pc.

Il tecnico Moreno Longo dovrebbe scegliere di mandare in campo i suoi usando il 3-5-2 con Radunovic, Pucino, Mantovani, Obaretin, Favasuli, Benali, Maita, Lella, Dorval, Falletti e Favilli se consideriamo le probabili formazioni della diretta Bari Frosinone. Senza lo squalificato Biraschi, i gialloblu di mister Greco si presenteranno impiegando uno speculare 3-5-2 con Cerofolini, Biraschi, Monterisi, Lusardi, J. Oyono, Koutsoupias, Darboe, Gelli, Bracaglia, Ambrosino e Tsadjout.

Per i motivi spiegati anche in precedenza, le quote indicate per la diretta Bari Frosinone sembrano individuare abbastanza chiaramente chi potrebbe più facilmente aggiudicarsi la contesa nella ventiquattresima giornata del campionato cadetto. La vittoria dei Galletti di Longo, e quindi l’1, è infatti quotata a 2.00 almeno per Snai, che vede meno probabile la concretizzazione di un pareggio, dato l’x a 3.10, o tantomeno il successo degli ospiti, con il 2 pagato invece appunto a 3.90.