DIRETTA/ Bari Frosinone video streaming tv: big match in Puglia (Serie B)

BARI FROSINONE: LA CAPOLISTA VUOLE CHIUDERE I GIOCHI

Bari Frosinone, in diretta alle ore 16.15 di sabato 11 marzo 2023 allo stadio “San Nicola” di Bari, è una gara valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. In Puglia andrà in scena il big match di questo turno tra la terza forza del campionato e la capolista, formazioni divise da dodici punti. Una sorta di spartiacque della stagione visto che in caso di vittoria ospite, le speranze di rimonta dei pugliesi sarebbero pressoché nulla.

Per il Frosinone, quindi, l’occasione per ipotecare la promozione diretta in Serie A e, considerando la bella impressione fatta contro il Venezia, i presupposti ci sono tutti. Ma al “San Nicola” non sarà semplice perché l’undici di Mignani, reduce dal successo di misura di Ascoli, ha tutte le carte in regole per impensierire Lucioni e compagni.

BARI FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Frosinone sarà visibile su DAZN: per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Telecronaca a cura di Dario Mastroianni.

BARI FROSINONE: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Bari Frosinone. Partiamo dai padroni di casa: mister Mignani riproporrà Di Cesare e Maiello dopo il turno di riposo concesso sette giorni fa. Conferme per Bellomo e Molina a centrocampo mentre davanti il solito Cheddira potrebbe essere affiancato da Antenucci. Nel Frosinone fuori causa il lungo-degente Lulic mentre vanno valutate le condizioni di Mazzitelli, assente nell’ultimo turno. In difesa ballottaggio tra Szyminski e Ravanelli per affiancare Lucioni mentre nel tridente offensivo spazio ancora a Mulattieri viste le non perfette condizioni di Moro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Bari Frosinone. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 2.90, il pareggio è dato a 3.10 mentre la vittoria ospite paga 2.55 volte la posta. Ci si aspettano poche reti al “San Nicola” visto che l’Under 2.5 vale solo 1.57, al contrario dell’Over 2.5 che paga 2.25 volte la posta.











