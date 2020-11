Diretta Bari Juve Stabia/ Streaming video tv, big match per i galletti (Serie C)

DIRETTA BARI JUVE STABIA: CHE SFIDA AL SAN NICOLA!

Bari Juve Stabia, in diretta dal San Nicola, è la partita in programma oggi, domenica 8 novembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 15.00, nella nona giornata del campionato della Serie C. Sono dunque riflettori puntati ancora una volta sul girone C, “girone di ferro” del terzo campionato nazionale che per la giornata odierna di riserva un big match di grandissimo prestito e valore. Com la diretta tra Bari e Juve Stabia infatti saranno chiamati in causa due club dalla forte tradizioni e dalle grandi ambizioni, più che mai affamati di punti. Dopo i galletti, da poco promossi dalla serie D, pur dopo il KO rimediato contro il Foggia, sono la terza forza del campionato con ben 14 punti messi a tabella (ma un incontro ancora da recuperare). A una sola lunghezza la Juve Stabia che, rinvigorita dal successo occorso sul Bisceglie solo pochi giorni fa, è pronta a fare suoi altri tre pesantissimi punti. Sarà sicuramente questo match da non perdere.

DIRETTA BARI JUVE STABIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Juve Stabia sarà trasmessa in chiaro in diretta streaming video via internet sul sito ufficiale di Elevensports e sulle piattaforme come Facebook, Twitter o Instagram del broadcaster che detiene i diritti del campionato di Serie C in esclusiva, ma li sta divulgando in queste settimane in chiaro per far fronte a un attacco informatico che ha fatto crollare la piattaforma a disposizione degli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BARI JUVE STABIA

Per le probabili formazioni della diretta tra Bari e Juve Stabia, Auteri dovrebbe confermare gran parte dell’11 che era sceso in campo conto il Foggia solo pochi giorni fa: questo anche perchè la lista degli indisponibili tra i galletti è sempre molto lunga. Fissato il 3-4-3 ecco che allora sarà Antenucci il titolare in prima punta, con D’Ursi e Marras che gli faranno compagnia. Saranno poi maglie confermare per Maita e Bianco al centro della mediana, mentre capitan Di Cesare, Celianto e Sabbione saranno i titolari in difesa, posta di fronte al numero Frattali. Sarà invece il 4-3-3 il modulo di riferimento di Padalino per la Juve Stabia: qui saranno pronti in attacco Bubas, Romero e Orlando, mentre Bode sarà il cardine del gioco delle vespe a centrocampo. Per la difesa, posta a 4 davanti al solito Tomei ecco che si fanno avanti al centro Allievi e Trieste, e in corsia il duo Rizzo-Garattoni.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del big match della Serie C non facciamo fatica a consegnare ai galletti il favore del pronostico. Per il portale Eurobet ecco che nell’1×2 del match la vittoria del Bari vale 1.75 la posta in palio, mentre il successo della Juve Stabia è stato quotato a 4.60: il pareggio è stato invece dato a 3.40.



© RIPRODUZIONE RISERVATA