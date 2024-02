DIRETTA/ Bari Lecco (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si comincia! (Serie B, 10 febbraio 2024)

DIRETTA BARI LECCO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

I giocatori sul rettangolo da gioco si stanno scaldando e mentre noi aspettiamo il fischio iniziale della diretta di Bari Lecco andiamo indietro nel tempo alla ricerca dei precedenti incontri tra le due squadre per cercare la favorita da un punto di vista storico: il confronto attraversa le varie sfere calcistiche, dalla Serie A alla Serie B, regalando tre emozionanti scontri che si concludono con un bilancio equo. Con una vittoria a testa e un pareggio, le due squadre si sono dimostrate altamente competitive nei loro incontri storici. L’ultimo di questi incontri risale a dicembre dello scorso anno, quando il Lecco ha scritto una pagina di storia conquistando la sua prima vittoria contro il Bari.

Nel corso di quella partita, Nicola Buso è stato l’eroe per i lombardi, siglando la rete decisiva al 70esimo minuto e permettendo alla squadra ospite di portare a casa i tre punti. Una sifa fresca dunque, che ha bisogno ancora di qualche anno per ingranare come si deve, noi onestamente non vediamo l’ora di scriverla insieme a voi per leggerla, perciò vediamo insieme cosa ci potranno regalare i prossimi novanta minuti! (agg. Gianmarco Mannara)

BARI LECCO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta di Bari Lecco bisognerà possedere un abbonamento alla piattaforma online di Dazn, che detiene insieme a Sky i diritti per la Serie B, quindi in caso tramite l’acquisto del pacchetto calcio si potrà gustare questo match anche dai canali dal 201 in poi di Sky.

LA PRESENTAZIONE

Sediamoci al nostro posto sul divano preferito perché è questione di tempo e potrà partire la diretta di Bari Lecco, valevole per la 24ª giornata di Serie B, programmata per oggi 10 febbraio, alle ore 16:15. In questa sfida i padroni di casa cercheranno di riscattarsi dopo i risultati negativi nelle ultime due partite, con le sconfitte rimediate contro il Palermo e la Reggiana. Il Bari punterà a recuperare punti preziosi per risalire la classifica visto che ad oggi si trova in pieno rischio playin

Dall’altra parte invece, il Lecco arriva a questo match con una serie negativa di quattro sconfitte consecutive e si trova all’ultimo posto della graduatoria in questa classifica di Serie B. Sarà difficile invertire la rotta ma il Bari in questo momento non è una squadra incredibilmente portentosa, quindi i presupposti per non annoiarci ci sono tutti.

BARI LECCO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo adesso l’attenzione dalla diretta di Bari Lecco alle probabili formazioni, in attesa che la partita vera e propria cominci. Per cominciare i padroni di casa non dovrebbero abbandonare la loro formazione base con il consolidato 4-3-3. Nasti dovrebbe assumere il ruolo di prima punta, supportato dagli inserimenti in area del centrocampista Maita.

Spostandoci in casa Lecco invece, dovrebbero schierarsi con un 4-3-3 speculare; con Salcedo, giovane talento proveniente dall’Inter, a guidare l’attacco. Accanto a lui, ci si aspetta la presenza di Crociata, che si posizionerà sulla fascia destra per fornire un supporto costante nella fase offensiva, scaricando cross nel mezzo o imbucandosi.

BARI LECCO, LE QUOTE

Vediamo insieme adesso le quote per la diretta di Bari Lecco. In primo luogo osserviamo come il segno 1 sul sito di Bwin sia quotato a 2,1. Mentre il pareggio è messo a 2,5. Per quanto riguarda una possibile vittoria ospite, il Lecco vincente viene quotato a 2,7.

