Diretta Bari Mantova streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la nona giornata di Serie B.

DIRETTA BARI MANTOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Adesso vediamo quali sono le statistiche che precedono la diretta di Bari Mantova, in questo modo capiremo chi riuscirà a portare a casa il risultato in maniera più probabile. Il Bari arriva con numeri importanti: 60% di possesso medio, 2,0 xG, 1,8 xA, e un’elevata capacità di manovra centrale (72% delle azioni pericolose costruite dal corridoio interno). La squadra pugliese domina il gioco ma rischia qualcosa sulle transizioni (1,1 xGA, 36% dei gol subiti da palla persa in uscita). Il Mantova è una delle rivelazioni stagionali: 48% di possesso, ma 1,9 xG e una straordinaria efficacia sotto porta (37% dei tiri nello specchio convertiti in gol).

La formazione lombarda predilige un calcio verticale e diretto: 43% dei gol nati da lanci lunghi o seconde palle. A livello atletico, equilibrio: 10,8 km percorsi medi per giocatore per entrambe, ma il Bari si affida di più al palleggio, il Mantova alla fisicità (57% di duelli vinti). Temporalmente, i biancorossi pugliesi segnano di più nella ripresa (61% dopo il 60’), mentre gli ospiti partono forte (40% entro il 25’). Ora via al commento live della diretta di Bari Mantova, si parte! (agg. Gianmarco Mannara)

COME SEGUIRE LA DIRETTA BARI MANTOVA IN STREAMING VIDEO TV

Non potrete seguire la diretta Bari Mantova in tv, sappiamo bene infatti che in questa stagione le partite di Serie B vengono fornite solo in diretta streaming video dalla piattaforma LaB Channel.

VIETATI GLI ERRORI!

Si gioca alle ore 17:15 di domenica 26 ottobre 2025 la diretta Bari Mantova, una partita delicatissima che rientra nel programma della nona giornata di Serie B 2025-2026 e potrebbe essere catalogata come la classica sfida in cui non sono permessi errori, visto che la situazione di entrambe le squadre è molto difficile.

Se non altro il Bari è recentemente tornato a vincere, battendo il Padova al San Nicola, ma è un successo che si perde in un mare di risultati negativi tra cui il ko di Reggio Emilia sabato scorso, è una squadra le cui ambizioni e possibilità restano alte ma con l’esito del campo che racconta una storia del tutto diversa.

Così anche per il Mantova, che magari pensava innanzitutto a una salvezza tranquilla ma sta facendo peggio di quanto si aspettasse: i virgiliani non vincono da tempo, nelle ultime due partite hanno pareggiato ma anche in questo modo naturalmente la classifica stenta a muoversi in maniera importante.

Ecco allora che nella diretta Bari Mantova potrete prevalere soprattutto la paura di sbagliare nuovamente e complicare la propria situazione, il campo ci dirà quello che accadrà al San Nicola e noi intanto facciamo qualche rapida considerazione sulle probabili formazioni di questa imminente partita.

PROBABILI FORMAZIONI BARI MANTOVA

Vediamo come nella diretta Bari Mantova Fabio Caserta debba rinunciare allo squalificato Nikolaou: giocherà probabilmente Dorval, adattato a braccetto, in una difesa con Pucino e Meroni davanti a Cerofolini, a centrocampo invece Maggiore e Pagano lanciano la loro candidatura per sostituire sia Darboe che Braunoder, anche sulle corsie laterali può cambiare qualcosa soprattutto a sinistra, con Antonucci insidiato da Burgio mentre Dickmann resta favorito a destra. Partipilo e Castrovilli i due trequartisti ma occhio a Gaston Pereiro; davanti è ballottaggio aperto tra Moncini e Gytkjaer.

Nel 4-2-3-1 di Davide Possanzini Festa sarà il portiere con Cella e Castellini centrali difensivi, Radaelli e Cristiano Bani dovrebbero coprire le corsie esterne mentre il primo testa a testa si apre in mezzo con Majer che può giocare per uno tra Paoletti e Artioli, anche sulla trequarti ci sono certamente dubbi con Fiori e Falletti a contendere la maglia a Ruocco e Trimboli, rispettivamente, Bragantini appare più certo del posto a destra (il suo concorrente è Tommaso Marras), Leonardo Mancuso può agire sia alle spalle del centravanti che lui stesso da prima punta, qui dovrà vedersela con Nicholas Bonfanti e Mensah.

BARI MANTOVA: QUOTE E PRONOSTICO

Dando uno sguardo alle quote che la Sisal propone per la diretta Bari Mantova, possiamo notare che il segno 1 per la vittoria della squadra di casa ha un valore corrispondente a 2,05 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo dei virgiliani vi consentirebbe di guadagnare una somma equivalente a 3,50 volte la giocata che è esattamente la stessa vincita prevista per il pareggio.