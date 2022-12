Diretta/ Bari Modena streaming video tv: galletti per sognare (Serie B)

DIRETTA BARI MODENA: PARTITA COMBATTUTA!

Bari Modena, in diretta sabato 11 dicembre 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valida per la 17^ giornata del campionato di Serie B. Galletti a caccia di una nuova vittoria per sognare, l’ultimo successo sul Cittadella, arrivato dopo ben 5 pareggi consecutivi, è valso l’aggancio al terzo posto in classifica, a braccetto col Genoa a quota 26 punti e a -3 dalla Reggina seconda in zona A, con i calabresi fermati dalla capolista Frosinone.

Il Modena invece è reduce da una delusione dopo l’importante vittoria nel derby contro la Spal. Avanti 2-0 in casa contro il Venezia, i canarini si sono fatti raggiungere sul 2-2 dai lagunari, perdendo l’occasione di centrare la terza vittoria consecutiva e di agganciare la zona play off. Il 23 aprile 2016 è terminato 1-1 l’ultimo precedente al “San Nicola” tra le due squadre in campionato, ultima vittoria del Bari l’1-0 del 14 settembre 2013, gli emiliani non vincono in Puglia dallo 0-1 del 21 gennaio 2012.

BARI MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARI MODENA

Le probabili formazioni della diretta Bari Modena, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta, Scheidler, Antenucci. Risponderà il Modena allenato da Attilio Tesser con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Armellino, Gerli, Magnino; Tremolada; Bonfanti, Falcinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.50.

