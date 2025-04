DIRETTA BARI MODENA (RISULTATO FINALE 1-2)

Bari Modena 1-2: al triplice fischio finale della partita allo stadio San Nicola, la festa è tutta per gli ospiti, che firmano un colpaccio ancora più prezioso perché conquistato chiudendo il match in dieci uomini. Questo è un verdetto importante nell’inseguimento a un posto nei playoff, obiettivo comune per pugliesi ed emiliani: infatti adesso Bari e Modena sono appaiate a quota 44 punti, con quotazioni in calo per i galletti e in rialzo per i canarini.

Il secondo tempo della diretta Bari Modena è stato a lungo caratterizzato soprattutto dalle sostituzioni, con un colpo di testa di Dorval e un tiro di Defrel come uniche significative emozioni in zona gol. Al minuto 81 tuttavia il Modena resta in dieci uomini a causa dell’espulsione comminata a Di Pardo, un rosso diretto per un fallo addietro ai danni di Dorval, meritevole della sanzione più dura secondo l’arbitro. Il Modena deve quindi resistere in inferiorità numerica, anche nei cinque minuti di recupero: il risultato tuttavia non cambierà più, è festa modenese. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

INTERVALLO

Bari Modena 1-2: ospiti in vantaggio quando siamo giunti all’intervallo della partita di Serie B, però ai pugliesi va almeno dato il merito di avere reagito ed accorciato le distanze dopo un inizio choc, dal loro punto di vista. Partenza clamorosa infatti da parte degli ospiti nella diretta Bari Modena, tanto che al 18’ minuto gli emiliani erano già in vantaggio di ben due gol. Prima c’è stata la rete di Defrel già all’ottavo, che ribadisce in rete la respinta di Radunovic su un tiro-cross di Gerli, poi lo stesso Defrel ha colpito la traversa, ma il raddoppio del Modena è stato solamente rinviato.

Un intervento in ritardo di Maita su Palumbo causa infatti il rigore, assegnato grazie al Var. Dal dischetto si presenta lo stesso Palumbo, che trafigge Radunovic per firmare lo 0-2 del Modena. Al 42’ minuto ecco però il gol di Lasagna che potrebbe riaprire la partita allo stadio San Nicola: sugli sviluppi di una punizione lo stesso Lasagna si vede respinta una bella girata, ma poi è il più lesto a insaccare con un tap-in. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI COMINCIA!

Siamo arrivati al via della diretta Bari Modena, è una partita che è diventata frequente soprattutto nel campionato di Serie B e che nelle ultime dieci gare, che coprono un arco temporale di 10 anni, ha fatto registrare parecchi pareggi, per la precisione ne contiamo sei con anche due vittorie a testa. Dunque un bilancio in equilibrio; va ricordato che nel maggio 2022, anche se al Braglia, le due squadre avevano dato vita a un bellissimo 3-3 nel girone di Supercoppa Serie C, infatti Modena e Bari avevano ottenuto la promozione a braccetto vincendo il rispettivo girone in terza divisione.

L’ultima vittoria casalinga dei galletti l’ha timbrata nel dicembre 2022 un poker realizzato da Rubén Botta, Michael Folorunsho, Giorgio Cittadini con un’autorete e Valerio Di Cesare; il Modena invece non vince al San Nicola addirittura dal gennaio 2012, in quel caso a sigillare i tre punti era stato un colpo di testa di Ovidiu Petre. Adesso finalmente possiamo davvero metterci comodi e lasciare che a parlare sia il terreno di gioco perché ci siamo davvero, tutto pronto qui al San Nicola e dunque seguiamo insieme la diretta Bari Modena! (agg. di Claudio Franceschini)

SFIDA INTERESSANTE

Una sfida che potrebbe cambiare completamente la corsa ai playoff. Questa è la diretta Bari Modena, in programma venerdì 25 aprile 2025 alle ore 15:00, con punti in palio di importanza capitale per rientrare nella zona playoff. Il Bari è riuscito a mettersi alle spalle un periodo difficile con cinque partite di fila senza vincere grazie al successo in casa con il Palermo per 2-1: rete di Maggiore, pareggio di Pohjanpalo e infine gol decisivo di Simic all’89esimo.

Il Modena è a -3 proprio dal Bari all’ottavo posto. La sconfitta contro la capolista Sassuolo ha interrotto la striscia positiva di due risultati utili consecutivamente per i gialloblu, abili a superare sia il Catanzaro che il Pisa.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARI MODENA

Il Bari giocherà con il modulo 3-5-2. Tra i pali Radunovic, difeso da Pucino, Vicari e Obaretin. A centrocampo spazio per Oliveri, Maita, Benali, Maggiore e Dorval mentre Falletti e Bonfanti comporranno il tandem offensivo.

Il Modena si schiererà con l’assetto tattico 3-4-2-1. In porta Gagno, protetto dal terzetto Vulikic, Zaro e Cauz. Agiranno da esterni Di Pardo e Cotali con Gerli e Santoro in mediana. Sulla trequarti Palumbo e Caso con Gliozzi unica punta.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BARI MODENA

La squadra favorita secondo i bookmakers è il Bari a 2.40 contro il 2 fisso per il Modena a 3.10, stessa quota del pareggio. Gol e No Gol rispettivamente a 1.95 e 1.80.