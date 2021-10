Diretta/ Bari Monopoli streaming video tv: derby pugliese al vertice (Serie C)

DIRETTA BARI MONOPOLI: IN SALUTE DOPO ULTIME VITTORIE

Bari Monopoli, in diretta domenica 3 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per la settima giornata d’andata del campionato di Serie C. Derby pugliese al vertice, per la prima volta nella loro storia le due squadre si affrontano rispettivamente trovandosi al primo e al secondo posto in campionato. Il Bari comanda a quota 14 punti nel girone C, il Monopoli segue a una sola lunghezza di distanza: i Galletti sognavano una partenza del genere, i Gabbiani sono andati oltre le migliori previsioni in questa partenza di campionato.

Il turno infrasettimanale ha fatto registrare un importante successo per entrambe le compagini: dopo il pari in casa contro la Paganese il Bari ha vinto e convinto sul campo dell’Acr Messina, mentre il Monopoli ha riscattato la sconfitta sul campo della Virtus Francavilla con un netto 2-0 rifilato al Picerno. Il 17 febbraio scorso Bari vincente 1-0 nell’ultimo derby al San Nicola con una rete di Cianci, un successo arrivato dopo tre pareggi consecutivi nelle sfide di campionato disputate contro il Monopoli.

DIRETTA BARI MONOPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Monopoli è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 254 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI BARI MONOPOLI

Le probabili formazioni della diretta Bari Monopoli, match che andrà in scena al San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Bianco, Mallamo; Botta; Antenucci, Cheddira. Risponderà il Monopoli allenato da Alberto Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Novella, Piccinni, Bussaglia, Vassallo, Guiebre; D’Agostino, Starita.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Nicola di Bari, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Monopoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.



