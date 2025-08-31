Diretta Bari Monza streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di Serie B.

DIRETTA BARI MONZA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Siamo praticamente a pochi giri di orologio dalla diretta di Bari Monza, ma prima di immergerci in questa entusiasmante partita vediamo insieme qualche dato relativo allo storico tra le due squadre. La rivalità tra Bari e Monza è praticamente inesistente sotto il profilo storico, con un solo incrocio ufficiale registrato in Coppa Italia: il Monza ha vinto quella sfida unica, mentre la squadra pugliese non è ancora riuscita a imporsi.

Questo rende il bilancio simbolico di una rivalità ancora tutta da scrivere. Il fatto che esista solo una partita rende l’incontro attuale un affascinante campo di scoperta, dove storia e tradizione contano poco e si parte da zero. Forse è proprio questa ‘tabula rasa’ a renderlo intrigante: la futura rivalità potrebbe essere plasmata da questa generazione di tifoserie e giocatori. Questo ci porta a pochi minuti dal fischio iniziale dalla diretta di Bari Monza, la partita sta per cominciare e con essa il nostro racconto live del match, non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE LA DIRETTA BARI MONZA IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Bari Monza non saremo in tv ma in diretta streaming video: la partita di Serie B sarà infatti accessibile sia su DAZN che sul nuovo LaBChannel.

BARI MONZA: BIG MATCH AL SAN NICOLA!

Siamo alla diretta Bari Monza che, alle ore 21:00 di domenica 31 agosto, rappresenta sicuramente il big match nella seconda giornata di Serie B 2025-2026. Due squadre votate alla promozione, almeno nelle premesse estive; due squadre che però hanno avuto un esordio diverso nel nuovo campionato.

Il Monza infatti è riuscito a far valere il fattore campo e, tornato in cadetteria dopo tre stagioni al piano di sopra, ha battuto di misura il Mantova con il gol di Armando Izzo, lanciandosi ora con fiducia verso una trasferta che rimane comunque complicata e sapendo che la strada verso il ritorno in Serie A sarà lunga e complessa.

Passo falso invece per il Bari, che però non si può certo dire fortunato nel calendario: infatti i galletti hanno aperto le danze a Venezia e hanno perso 2-1, una settimana più tardi si trovano ad affrontare un’altra big del torneo e devono essere in grado di stringere i denti, consapevoli che al San Nicola, in casa, si possa vincere.

Queste le premesse sulla diretta Bari Monza, adesso noi ci mettiamo nell’attesa della partita sperando che ne possa venire fuori un bello spettacolo, e a proposito di questo proviamo anche a fare qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori in tema di probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BARI MONZA

Scopriamo le scelte di Fabio Caserta nella diretta Bari Monza, un 4-3-3 nel quale cerca spazio in mezzo Castrovilli che può sostituire Pagano o Verreth lasciando in campo Braunoder, invece Gaston Pereiro e Bellomo possono essere utilizzati in un tridente nel quale gli esterni favoriti restano Partipilo e Sibilli, con Moncini da prima punta. Per quanto riguarda la difesa, Vicari e Nikolaou dovrebbero essere i due centrali a protezione del portiere Cerofolini; sulla destra gioca Dickmann, sull’altro versante del campo invece è in netto vantaggio Dorval, tra l’altro in gol a Venezia.

Il Monza di Paolo Bianco viene schierato con un 3-4-2-1 sulla scia di quanto visto negli anni passati: in porta c’è Demba Thiam, Izzo, Lucchesi e Ravanelli formano la difesa con Delli Carri prima alternativa, poi ecco i due laterali che agiscono da centrocampo e dovrebbero essere Birindelli e Azzi, in mezzo al campo la qualità di Pessina con l’esperienza di Obiang, alle spalle dell’attaccante (Dany Mota è favorito su Petagna e Mirko Maric) abbiamo due elementi in Ciurria, il jolly della squadra, e Caprari ma naturalmente dalla panchina Colpani e Keita Baldé Diao rappresentano un lusso per la categoria.

QUOTE E PRONOSTICO BARI MONZA

Per la diretta Bari Monza abbiamo anche le quote che sono state emesse dai bookmaker: per la Snai il segno 1 che regola la vittoria dei galletti vi farebbe guadagnare 3,10 volte l’importo investito e dunque la squadra favorita è quella brianzola, forte di un 2,40 come valore sul segno 2. Infine l’eventualità del pareggio, per la quale come sempre dovrete puntare sul segno X: abbiamo una vincita che corrisponderebbe a 2,95 volte la giocata.