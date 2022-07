Diretta Bari Padova/ Streaming video tv: grande esordio al San Nicola (Coppa Italia)

DIRETTA BARI PADOVA: UNA PARTITA INCERTA!

Bari Padova, partita diretta dal signor Federico Dionisi, si gioca alle ore 21:00 di domenica 31 luglio ed è valida per il turno preliminare di Coppa Italia 2022-2023. Avrebbe potuto essere un antipasto del campionato di Serie B, e invece come sappiamo i biancoscudati hanno mancato l’obiettivo a un centimetro dal traguardo, per il secondo anno consecutivo. Questa volta il ko in finale è arrivato contro il Palermo, ma per la seconda volta il Padova non ha ottenuto la promozione diretta per questione di dettagli, dovendosi inchinare al Sudtirol e dunque ora costretto a riprovarci.

Intanto arriva l’esordio ufficiale in Coppa Italia, contro il Bari che ha finalmente riconquistato la Serie B e naturalmente ha grandi ambizioni: la società della famiglia De Laurentiis sa bene che correre per il massimo campionato sarà decisamente complicato, ma almeno si proverà a lottare per un posto nei playoff. Vedremo se sarà così, ma intanto tra poco prenderà il via la diretta di Bari Padova e allora noi dobbiamo innanzitutto valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita di Coppa Italia.

DIRETTA BARI PADOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire la diretta tv di Bari Padova: il turno preliminare di Coppa Italia non viene infatti trasmesso sui canali della nostra televisione, che si occuperanno di questo torneo soltanto dai trentaduesimi. Tuttavia, ci sarà comunque la possibilità di assistere alle immagini: infatti la messa in onda sarà garantita dal portale Eleven Sports, che da qualche anno ben conosciamo ed è legato soprattutto al mondo della Serie C. Per seguire la sfida di questa sera, che sarà in diretta streaming video, si potrà dunque aver sottoscritto un abbonamento al servizio (valido per la stagione), in alternativa sarà acquistabile il singolo evento in pay per view.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PADOVA

Il confermato Michele Mignani affronta Bari Padova con il 4-3-1-2: il trequartista sarebbe uno tra Bellomo (grande ritorno) e Marras senza dimenticarsi di Cangiano, in avanti invece potrebbero giocare Paponi e Cheddira con Antenucci e Ceter dentro nel secondo tempo, ma si vedrà. Intanto a centrocampo Maita può fare il regista basso con Maiello e Folorunsho come mezzali, anche qui ci sono tante soluzioni (Mallamo e D’Errico le altre), in difesa spazio a Terranova e Gigliotti come centrali a protezione del portiere Frattali, i terzini possono essere Pucino (o Belli) e Dorval (o Mazzotta).

Il nuovo Padova di Bruno Caneo potrebbe agire con un 4-3-3 nel quale Antonio Donnarumma sarà ancora il portiere, Valentini e Gasbarro i centrali di una difesa che viene completata da Joel Baraye (o Germano) e Curcio come esterni bassi. A centrocampo i tre titolari sembrano fissati per il momento, e dovrebbero essere Busellato (in cabina di regia) Della Latta e Dezi, ma occhio anche a Cretella e Castellano per la partita di esordio in Coppa Italia; Radrezza può fare l’attaccante tattico, al centro del tridente o largo, in questo caso Gagliano, Ceravolo o De Marchi come centravanti con Bifulco o Terrani sull’altro versante.











