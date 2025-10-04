Tutte le informazioni sulla diretta Bari Padova, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale

DIRETTA BARI PADOVA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Pochi istanti ci separano dal calcio giocato della diretta di Bari Padova, ma prima di immergerci nel clima partita vediamo insieme con che statistiche arrivano allo stadio le due squadre, in questo modo sarà più facile capire chi riuscirà a portare i tre punti dopo questa ora e mezza di gioco. Il Bari arriva con un profilo equilibrato: possesso al 50%, precisione passaggi al 79% e xG medio di 1.20, con 11 conclusioni a gara. I biancorossi faticano però in zona realizzativa (12%), ma guadagnano tanti corner (6 di media). In difesa concedono 10 tiri a partita e spesso soffrono nel finale.

Il Padova, invece, vanta numeri più convincenti: possesso al 55%, precisione all’84%, xG di 1.50, con 15 tiri a gara e una percentuale di realizzazione al 16%. Difensivamente, però, i veneti concedono 11 conclusioni a partita e 3.2 gialli di media. Partita che promette intensità, con il Bari più pragmatico e il Padova più votato al gioco offensivo. Verremmo smentiti? Cerchiamo di capirlo con il commento live della diretta di Bari Padova, il fischio di inizio è ale porte, si gioca! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta Bari Padova streaming video, come vedere la partita

La diretta Bari Padova si giocherà allo Stadio San Nicola dove ci si aspetta una grandissima affluenza da parte dei tifosi, soprattutto quelli di casa, se però qualcuno volesse seguire la sfida anche da casa propria si dovrà rivolgere a Dazn e LAB Channel.

Pugliesi ancora nel baratro

Per la settima giornata di Serie B scenderà in campo alle 15.00 la diretta Bari Padova dove si affronteranno due squadre con un inizio di campionato molto differente che in entrambi i casi sta ribaltando le aspettative di inizio anno, dai pugliesi ci si aspettava una stagione nei piani alti a lottare per la promozione diretta e la vittoria della competizione ma con 3 punti sono bloccati nel fondo della classifica al diciassettesimo posto che se confermato anche a fine anno vorrebbe dire playout.

Per i veneti invece ci si aspettava un campionato difficile e pieno di stop con la lotta fino alle ultime giornate per il mantenimento della categoria, dopo la promozione dello scorso anno, ora però, dopo il pareggio 2-2 con l’Avellino, con 8 punti sono al nono posto a ridosso della zona valida per i playoff che sarebbe un grandissimo risultato al primo anno.

Formazioni Bari Padova, probabili protagonisti della partita

Dopo dei risultati che sorridono per entrambe le formazioni, ipotizzare le probabili squadre titolari nella diretta Bari Padova non sembra essere troppo difficile visto che dovrebbero seguire quelle dell’ultima giornata, dopo un 2-2 in casa della Virtus Entella Fabio Caserta proporrà ancora il 3-4-1-2 con Cerofolini, Pucino, Nikolau e Burgio, Dickmann, Braunoder, Verreth e Dorval, Pagano, e Moncini e Partipilo. La risposta di Matteo Andreoletti invece arriverà con un 4-4-2 con Fortin tra i pali, Faedo e Barreca come terzini con Perrotta e Sgarbi come centrali, Capelli e Marcillo sulle fasce con Harder e Fusi in mezzo al campo, e davanti la coppia d’attacco Buonaiuto e Bortolussi.

Bari Padova, quote e possibile esito finale

Grazie a bet365 proveremo a provare ad anticipare quello che con più probabilità potrebbe essere il risultato finale della diretta Bari Padova, secondo il sito di scommesse infatti nonostante il miglior posizionamento degli ospiti, la vittoria dei veneti infatti è data a 3.50 come quota più alte di tutte e quindi risultato più difficile. Quello che invece ha sorpresa ci si aspetta è la vittoria dei pugliesi grazie alla spinta dei propri tifosi che infatti è stata fissata a 1.95, quello che sta a metà strada è il pareggio che invece verrà pagato 3.20 nel caso in cui si dovesse verificare.