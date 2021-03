Diretta/ Bari Paganese (Serie C) streaming video TV: galletti in caduta libera

DIRETTA BARI PAGANESE: I PUGLIESI DEVONO REAGIRE!

Bari Paganese, in diretta sabato 27 marzo 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio San Nicola di Bari, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Galletti in caduta libera dopo l’ultima sconfitta contro il Catanzaro, un solo punto conquistato dai pugliesi nelle ultime 4 partite disputate in campionato. Numeri particolarmente pesanti, soprattutto alla luce del fatto che la squadra puntava a lottare per il ritorno immediato in Serie B e si è invece ritrovata staccata anche dalla seconda posizione. In più, il ko in Calabria ha costretto il Bari a scivolare anche al quarto posto, una lunghezza indietro rispetto allo stesso Catanzaro. Numeri impietosi che il tecnico Massimo Carrera proverà a sovvertire proprio a partire da questo match interno contro la Paganese, sulla carta agevole ma che vede i campani sempre affamati di punti per la salvezza. A maggior ragione dopo l’ultima sconfitta interna contro la Juve Stabia, gli azzurrostellati cercheranno di trovare nuovo slancio, dopo non essere stati in grado di dare continuità al colpo esterno in casa del Bisceglie che sembrava aver regalato nuove speranze in chiave salvezza.

DIRETTA BARI PAGANESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Paganese sarà disponibile in pay per view come acquisto separato su Sky Primafila: una volta effettuato si potrà seguire la partita sul canale Sky Sport 252 del loro decoder; come sempre per la partite di Serie C ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie al portale Eleven Sports al quale si può sottoscrivere un abbonamento, oppure acquistare il singolo match ad un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PAGANESE

Le probabili formazioni della sfida tra Bari e Paganese presso lo stadio San Nicola. I padroni di casa allenati da Massimo Carrera scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Frattali; Celiento, Minelli, Di Cesare, Sarzi Puttimìni, Lollo, De Risio; Marras, Antenucci, D’Ursi, Cianci. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lello Di Napoli con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Baiocco, Sirignano; Sbampato, Schiavino, Carotenuto, Antezza, Onescu, Mattia, Guadagni, Diop, Mendicino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Bari e Paganese, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.60 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.75 volte la posta scommessa.

