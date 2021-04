DIRETTA/ Bari Palermo, streaming video tv: la ricca tradizione del match

DIRETTA BARI PALERMO: LO STORICO

Diamo uno sguardo ai 20 precedenti della diretta di Bari Palermo ovviamente considerando anche le sfide al Renzo Barbera. I galletti si sono imposti per 5 volte, di cui appena 1 in trasferta e ben 4 in casa, dall’altra parte i rosanero hanno fatto tre punti per 6 volte, di cui solo 2 allo stadio San Nicola. L’ultimo successo dei biancorossi in casa contro questo avversario è una gara del settembre 2013 giocata in Serie B e terminata col risultato finale di 2-1. I padroni di casa passarono in vantaggio alla mezz’ora grazie a una bella giocata di Sciaudone. Al minuto 73 siglava il raddoppio da tre punti il centrale di difesa Ceppitelli. Nel finale Lafferty era in grado di segnare solo la rete della bandiera che alla fine servì solo per completare il tabellino. Più recente è l’ultima vittoria dei siciliani in Puglia in una gara del 10 dicembre 2017 sempre giocata in Serie B. I rosanero furono trascinanti con una vittoria addirittura per 0-3. La gara fu equilibrata per un’ora fino a che la sbloccò il terzino Rispoli. Arrivarono poi le reti dei due fantasisti Trajkovski e Coronado.

DIRETTA BARI PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Palermo è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 256 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PARTITA EMOZIONANTE!

Bari Palermo, in diretta domenica 18 aprile 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio San Nicola di Bari sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Sfida tra nobili decadute, in questo momento i 3 punti servono sicuramente più al Palermo che sta lottando per confermarsi tra i play off ma che ha trovato però uno strappo importante grazie all’ultima vittoria sul Foggia.

Risultato importante che ha garantito ai siciliani di restare a +6 sul Monopoli undicesimo e di mettere praticamente al sicuro l’accesso alla post season. Il Bari invece dopo la sconfitta di Avellino è chiamato essenzialmente a confermare il terzo posto, col Catanzaro sempre vicino e con una partita disputata in meno. Per i biancorossi un campionato con troppi alti e bassi ed i 28 punti di distanza dalla Ternana capolista non erano pronosticabili a inizio stagione. Ora dai play off i pugliesi cercheranno quelle soddisfazioni sfumate d’un soffio l’anno scorso, con la sconfitta nella finalissima dei play off contro la Reggiana.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PALERMO

Le probabili formazioni della sfida tra Bari e Palermo allo stadio San Nicola. I padroni di casa allenati da Massimo Carrera scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Frattali; Semenzato, Minelli, Di Cesare, Perrotta; De Risio, Bianco; Marras, Maita, D’Ursi; Antenucci. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giacomo Filippi con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Pelagotti; Marong, Peretti, Marconi; Almici, Odjer, Luperini, Valente; Kanoute, Floriano; Rauti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico per Bari Palermo, quindi possiamo andare a vedere cosa dicano le quote ufficiali per questa partita di Serie C. Il segno 1 che regola la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1.83 volte quanto puntato: l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3.50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per l’affermazione degli ospiti, ha un valore che ammonta a 4.00 volte l’importo investito con questo bookmaker.

