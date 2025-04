Diretta Bari Palermo, rosanero inseguono la terza vittoria consecutiva

Alle 20.30 avrà inizio la diretta Bari Palermo dove si sfideranno due squadre storiche del calcio italiano che da diversi anni stanno cercando di tornare nella massima serie, i biancorossi approcciano a questa partita con l’unico obiettivo di vincere così da riuscire a raggiungere i playoff che permetterebbe loro di sognare ancora nella promozione, cosa che una sconfitta gli altri risultati renderebbero molto difficile.

I rosanero invece dopo la finestra di mercato invernale sono riusciti a trovare una buona serie di risultati positivi, l’ultimo dei quali la vittoria 5-3 contro il Sassuolo, grazie ai quali hanno raggiunto i playoff e hanno aumentato il vantaggio sulle inseguitrici, che però non gli consente di non preoccuparsi dei loro risultati.

Diretta Bari Palermo streaming video, come vedere la partita

A ospitare la diretta Bari Palermo sarà lo Stadio San Nicola da cui però verrà trasmessa la partita per gli abbonati a Dazn che dovranno aver scelto uno tra i piani Standard, Plus o Goal Pass, servizio dal costo minore ma che non offre la Serie A, per chi sarà possibile quindi la partita sarà disponibile in streaming sul sito o sull’applicazione o sui canali Dazn e Dazn1.

Formazioni Bari Palermo, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Bari Palermo quindi dovremmo vedere in campo le formazioni migliori che i due tecnici potranno schierare per provare ad assicurarsi la vittoria, Moreno Longo cambierà poco rispetto al pareggio 3-3 in casa della Casertana Radunovic sarà in porta, Pucino, Vicari e Obaretin i 3 difensori centrali, Favasuli, Maita, Benali, Maggiore e Dorval i 5 a centrocampo, 1 trequartista e 1 attaccante, Falletti e Lasagna. Alessio Dionisi invece non cambierà niente se non per obblighi per infortuni, 3-4-2-1 con Audero, Baniya, Magnani e Blin, Lund, Verre, Gomes e Pierozzi, Segre e Brunori, e Pohjanpalo.

Bari Palermo, quote e possibile risultato finale

Per la diretta Bari Palermo è difficile trovare un risultato netto con cui la partita potrebbe finire ma anche le quote che propongono i bookmakers, tra i quali prenderemo in esempio bet365, sono molto simili tra loro o addirittura uguali, il risultato più probabile sembrerebbe essere la vittoria dei siciliani data a 2.63, probabilmente per le ultime prestazioni messe a segno, la vittoria dei pugliesi invece verrà pagata a 2.75 quindi è vista più difficile ma non di troppo, il pareggio invece è il risultato visto come meno probabile e per questo fissato a 3.10.