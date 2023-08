DIRETTA BARI PARMA/ Video streaming Italia 1: i grandi numeri dei precedenti (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

DIRETTA BARI PARMA: TESTA A TESTA

Curiosiamo nella storia che ci accompagna verso la diretta di Bari Parma, partita che vanta una ottima tradizione, spesso anche a livello di Serie A. Per quanto riguarda i dieci precedenti più recenti, possiamo annotare che sono stati disputati a partire da mercoledì 28 ottobre 2009 in poi e sono quattro in Serie A, altrettanti in Serie B e due anche in Coppa Italia. I numeri complessivi ci parlano di un Parma in leggero vantaggio grazie a quattro vittorie a fronte di tre successi del Bari e altrettanti pareggi, mentre in Coppa Italia si contano una vittoria per parte.

Domenica 6 agosto 2017 vinse per 2-1 il Bari, mentre mercoledì 19 ottobre 2022 ebbe la meglio per 1-0 il Parma. Nella scorsa stagione furono così ben tre i confronti fra Bari e Parma, con perfetto equilibrio: gli emiliani vinsero la già citata partita di Coppa Italia, mentre in campionato ci furono un pareggio per 2-2 a Parma venerdì 12 agosto 2022 e la netta vittoria casalinga per 4-0 del Bari al San Nicola nel match di ritorno, giocato sabato 14 gennaio 2023. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARI PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bari Parma sarà trasmessa su Italia 1, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

IN EQUILIBRIO!

Bari Parma in diretta sabato 12 agosto 2023 alle ore 18.00 presso lo stadio San Nicola di Bari sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Tornano in campo i pugliesi dopo l’amara delusione subita all’ultimo minuto dei play off della scorsa stagione, il gol di Pavoletti nel match col Cagliari ha negato un sospiratissimo ritorno in Serie A che il Bari attendeva dal 2011. Cagliari che nel turno precedente dei play off aveva peraltro eliminato proprio il Parma.

L’ultima volta che queste due squadre si sono affrontate in questa competizione risale ai sedicesimi della scorsa stagione. Nell’incontro tenutosi al ‘Tardini’, il Parma ha prevalso con un punteggio di 1-0. Tuttavia, il Parma è stato poi eliminato dall’Inter agli ottavi, dopo i tempi supplementari. Le due formazioni puntano ad essere protagoniste nel prossimo campionato di Serie B, candidate alla promozione dopo le delusioni digerite nei play off della scorsa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PARMA

Le probabili formazioni della diretta Bari Parma, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Ricci, Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Faggi; Bellomo, Nasti, Morachioli. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis; Estevez, Hernani; Man, Sohm, Benedyczak; Bonny.

BARI PARMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.80.











