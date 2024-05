DIRETTA/ Bari Parma video streaming tv: una bella sfida con incroci anche in Serie A (Serie B, 1 maggio 2024)

DIRETTA BARI PARMA: I TESTA A TESTA

La diretta di Bari Parma ci presenta anche dei precedenti abbastanza importanti: possiamo già dire che un periodo molto interessante è legato alla stagione 2008-2009, quando le due squadre erano salite a braccetto in Serie A prendendosi la promozione diretta, era quello il Bari di Antonio Conte (che poi al piano di sopra avrebbe fatto faville con Giampiero Ventura e la coppia centrale Ranocchia-Bonucci) e il Parma di Francesco Guidolin. Estendendo il quadro del testa a testa, notiamo che nelle ultime dieci partite i galletti hanno avuto il comando delle operazioni, vincendo cinque volte; le vittorie del Parma invece sono tre.

Nell’aprile 2011 il Bari, ultimo in classifica, aveva ottenuto una vittoria comunque inutile al Tardini grazie ai gol di Alessandro Parisi e Edgar Alvarez; in mezzo il temporaneo pareggio del Parma con Amauri. Per trovare invece l’ultima vittoria casalinga della squadra pugliese dobbiamo tornare al 4-0 dello scorso campionato: un successo roboante maturato con l’autogol di Botond Balogh, la doppietta di Walid Cheddira (due volte su rigore) e il sigillo di Eddie Salcedo. Il Parma però ha vinto l’ultima sfida al San Nicola, lo scorso agosto: primo turno di Coppa Italia, gol di Adrian Benedyczak, Ange-Yoan Bonny e Dennis Man. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BARI PARMA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Guardare la diretta di Bari Parma non dovrebbe essere complicato, poiché ci sono diversi modi per sintonizzarsi. Su Sky, si può seguire il match acquistando il pacchetto Calcio, oppure, per chi preferisce, è possibile farlo con le stesse modalità tramite NowTv. Un’altra opzione è DAZN, dove la partita sarà disponibile con un abbonamento standard.

BARI PARMA: DUCALI A UN PASSO DALLA META!

Oggi si prospetta una sfida tra Davide contro Golia in questa diretta di Bari Parma valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie B con il fischio di inizio fissato per le ore 18,00 di oggi 1 maggio 2024. Mancano solo due giornate alla fine del campionato e ai crociati basterebbe un punto per assicurarsi la vittoria matematica del campionato. Per loro, una partita chiave per coronare una stagione di successo.

Il Bari, invece, non dovrebbe rappresentare un avversario ostico sulla carta, visto che nelle ultime cinque partite non è mai riuscito a vincere. La squadra si trova a lottare nella zona playout per cercare di salvare la stagione e, soprattutto, la categoria.

BARI PARMA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Bari Parma mettono in luce i giocatori chiave che potrebbero influenzare il risultato della partita. Si prevede che Nasti sarà il punto di riferimento offensivo. L’attaccante è in ottima forma, avendo segnato con regolarità nelle ultime partite e potrà essere determinante per scardinare la difesa avversaria.

Il Parma dovrebbe puntare su Camara fin dal primo minuto. Il giocatore ha segnato un gol spettacolare nell’ultima vittoria casalinga dei crociati e la sua fisicità potrebbe rivelarsi un’arma in più per la squadra, sia in attacco che in fase difensiva.

BARI PARMA, LE QUOTE

Come di consueto osserviamo le quote della diretta di Bari Parma e vediamo chi è la favorita per il bookmaker della Snai: sul sito osserviamo come il segno 1 sia quotato a 3,4 mentre il pari è a 3. La vittoria dei crociati invece porterebbe ad una moltiplicazione di 2,15 sull’importo scommesso.











