DIRETTA/ Bari Picerno video streaming tv: sono 4 i precedenti della partita

DIRETTA BARI PICERNO: I TESTA A TESTA

Sono quattro i precedenti tra le due compagini che si sfidano nella diretta di Bari Picerno se si considerano anche i match a campi invertiti. Al San Nicola parliamo di un pari e di una vittoria dei galletti. Il primo arrivò a reti inviolate nel maggio del 2019 quando le due compagini si sfidarono in Serie D. Si passa poi al più recente 3-0 del febbraio 2020. I padroni di casa erano avanti già dopo dieci minuti grazie a una giocata di Laribi. Alla mezz’ora Antenucci raddoppiava.

Diretta/ Bari Campobasso (risultato finale 2-3): decisiva la tripletta di Liguori!

La ciliegina sulla torta poi la posizionava con una grande rete Scavone. In casa del Picerno il Bari ha vinto due volte e in entrambe le occasioni col risultato di 0-1. Il primo match è una sfida del settembre 2019 decisa da un gol di Simeri alla fine del primo tempo. Nel match d’andata poi la squadra biancorossa vinceva grazie a un gol a venti minuti dalla fine dello stesso Simeri. Sarà molto interessante vedere come si aggiornerà il bilancio di questa sfida.

Diretta/ Picerno Juve Stabia (risultato finale 1-0): la spuntano i lucani!

DIRETTA BARI PICERNO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Bari Picerno di Serie C sarà disponibile su Eleven Sport. Come di consueto, la piattaforma offre la trasmissione di tutte le gare della terza serie italiana in diretta streaming video. Per accedere ai contenuti offerti, è necessario aver sottoscritto un abbonamento. Inoltre, bisogna disporre di una connessione ad internet e un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile seguire la gara su Smart Tv abilitate.

BARI PICERNO: CAPOLISTA FAVORITA!

Bari Picerno, in diretta martedì 22 febbraio 2022 alle ore 21.00 presso lo stadio San Nicola di Bari sarà una sfida valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie C. Momento duro per la capolista, forse il più difficile della stagione: l’ultima sconfitta interna contro il Campobasso ha ridotto a 4 punti il vantaggio sul Catanzaro secondo, rimettendo in discussione una promozione che sembrava già in tasca per i Galletti, che hanno però ora una nuova chance casalinga.

Direyya/ Turris Bari (risultato finale 0-1): Bari, vittoria di platino

Andrà preso con le molle un Picerno che resta la mina vagante del campionato e che ha fatto bottino pieno anche nell’ultima sfida interna contro la Juve Stabia, salendo al nono posto in classifica e agganciando la Turris a quota 39 punti. Bari corsaro nell’andata disputata in casa dei lucani, 0-1 con gol decisivo di Simeri, al 16 febbraio 2020 risale l’ultimo precedente al San Nicola, 3-0 per i pugliesi: andarono a segno in quell’occasione Laribi, Antenucci e Scavone.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PICERNO

Le probabili formazioni della diretta Bari Picerno, match che andrà in scena allo stadio San Nicola di Bari. Per il Bari, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Frattali; Belli, Celiento, Terranova, Mazzota; Mallamo, Maiello, Maita; Scavone; Antenucci, Cheddira. Risponderà il Picerno allenato da Leonardo Colucci con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Viscovo; Alcides, De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi, Esposito; Gerardi, Reginaldo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bari Picerno, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Picerno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.



© RIPRODUZIONE RISERVATA