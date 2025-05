DIRETTA BARI PISA (RISULTATO 1-0), SI SBLOCCA IL MATCH

Prosegue la diretta del match valido per il terzultimo turno di serie B tra Bari e Pisa con la gara che si è sbloccata subito. Prime buone azioni da parte dei padroni di casa e al minuto 8 Semper salva su una clamorosa possibile autorete di Canestrelli. Minuto 9 e gol del Bari: dormita difensiva del Pisa e Bonfanti da pochi passi sblocca la gara con un colpo di testa.

Padroni di casa all’attacco senza freni, al minuto 18 il Bari sfiora il bis con Pucino che tira al volo e la palla termina di poco a lato. Nella prima mezzora il Pisa è in evidente difficoltà, e la prima occasione arriva al minuto 30 ci prova con Tourè, colpo di testa dopo un cross di Tramoni e il portiere blocca senza problemi. Prova a farsi vedere anche la squadra ospite (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA BARI PISA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Bari Pisa verrà trasmessa quest’oggi in esclusiva da DAZN. Bisogna dunque essere abbonati a questa piattaforma per vedere la partita nella sua interezza utilizzando lo streaming garantito dall’applicazione e dal sito ufficiali della stessa.

DIRETTA BARI PISA (RISULTATO 0-0), INIZIA LA SFIDA

Comincia la diretta del match valido per la trentaseiesima giornata di serie B tra Bari e Pisa con una sfida molto importante per entrambi i club. Il club toscano necessita solo di un punto per guadagnare l’aritmetica matematica in serie A, un risultato storico e che manca da troppi anni. Il Bari però è in piena lotta promozione e deve guadagnarsi l’accesso ai Playoff, comincia cosi il match!

Formazione atipica per il Bari che gioca con la difesa a tre con Obaretin nell’inedito ruolo di terzino di sinistra. Inizio molto aggressivo da parte della squadra ospite. Minuto 4 e tiro cross pericoloso del Bari con Bonfanti che chiude in extremis sull’attaccante e di testa serve palla a portiere. Primi minuti di gioco in cui le due squadre si studiano (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA BARI PISA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Bari Pisa può rappresentare un traguardo storico per i toscani, che sono a un solo punto dalla matematica certezza del ritorno in Serie A per la prima volta dal 1991. Potrebbero tagliarlo in una partita certamente blasonata, quella contro il Bari allo stadio San Nicola: dando uno sguardo ai dieci precedenti più recenti, tutti in Serie B dal 2008 in poi, l’equilibrio è la caratteristica dominante grazie a ben sei pareggi, ai quali si aggiungono tre vittorie per il Bari (delle quali però ben due in trasferta) e un solo successo per il Pisa.

I nerazzurri però possono naturalmente farsi forti del fatto che questo unico successo sia stato il 2-0 nel match d’andata di venerdì 13 dicembre scorso. Il giorno di Santa Lucia rese felice Pippo Inzaghi e i suoi uomini grazie alle reti di Stefano Moreo e Gabriele Piccinini, adesso agli ospiti basterebbe anche un pareggio ma di certo l’attesa sarà altissima. Meglio allora smettere di guardare indietro: via alla diretta Bari Pisa! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARI PISA, I GALLETTI RISCHIANO DI NON QUALIFICARSI

Inizia domenica 4 maggio 2025 alle ore 15:00 la diretta Bari Pisa. Presso lo Stadio San Nicola i Galletti mirano a ritrovare il successo per difendere l’ottavo posto sin qui raggiunto con quarantaquattro punti, al pari di Modena e Cesena che si piazzano alle loro spalle. I pugliesi non vogliono dunque perdere l’ultima casella valida per l’accesso ai playoff così da puntare alla promozione in Serie A una volta conclusa la stagione regolare ma arrivano da due sconfitte consecutive avendo perso sia contro lo stesso Modena che poi col Cosenza.

Il Pisa deve invece continuare a vincere per ritagliarsi un posto nel massimo campionato poichè si trova al momento in seconda posizione con settantadue punti. Se dovessero perdere queste tre sfide rimanenti, i nerazzurri potrebbero rischiare di essere sorpassati dallo Spezia, in vantaggio negli scontri diretti ma chiamato a sua volta a vincere ogni gara. I toscani non accennano comunque a rallentare avendo sconfitto pure il Frosinone nel turno precedente, allungando a tre la striscia di vittorie.

DIRETTA BARI PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo 3-5-2 con Radunovic, Pucino, Simic, Mantovani, Favasuli, Maiello, Lella, Maggiore, Dorval, Falletti e Lasagna sarà quasi certamente la soluzione adottata da mister Longo se teniamo conto delle probabili formazioni per la diretta Bari Pisa. Mister Filippo Inzaghi, stando alle indiscrezioni, dovrebbe invece decidere di schierare i suoi secondo un 3-4-2-1 con Semper, Calabresi, Caracciolo, Canestrelli, Touré, Solbakken, Marin, Angori, Moreo, Tramoni e Lind in avvio di partita.

DIRETTA BARI PISA, LE QUOTE

La seconda forza del torneo è ovviamente la favorita anche analizzando le quote proposte dai vari bookmakers per l’esito finale della diretta Bari Pisa. Stando ad esempio a quanto offerto da Sisal, il 2 che vorebbe dire appunto la vittoria dei nerazzurri è fissato a non più di 2.25 ed il secondo risultato più probabile è il pareggio, con l’x quotato a 2.75. Chi dovrà lottare di più per raggiungere i tre punti in palio oggi è la squadra di casa, il cui successo è pagato appunto a 3.75.