Diretta Bari Pisa/ Streaming video tv: pugliesi a caccia di rivalsa (Serie B)

DIRETTA BARI PISA: SFIDA AD ALTO LIVELLO!

La diretta di Bari Pisa andrà in scena domenica 4 dicembre a partire dalle ore 15.00 allo Stadio San Nicola. Le due squadre si affronteranno nella quindicesima giornata del campionato di Serie B con l’obiettivo di conquistare punti preziosi per scalare la classifica. I pugliesi, dopo uno straordinario avvio di stagione, hanno avuto una battuta d’arresto e si trovano adesso al quinto posto, mentre i toscani si stanno risollevando dopo un inizio da incubo, tanto che adesso si trovano al decimo posto, a -3 dalla zona play-off.

I momenti che stanno vivendo le compagini che si trovano faccia a faccia sono dunque opposti. Il Bari arriva da ben quattro pareggi, l’ultimo maturato contro il Como. La vittoria manca da quasi due mesi. È indispensabile invertire la rotta. Il Pisa invece è reduce dal trionfo contro la Ternana. I nerazzurri sono imbattuti da ben nove turni. La volontà è dunque quella di portare avanti la striscia positiva.

BARI PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Bari Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Bari Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

Per quanto riguarda la seconda emittente, invece, per vedere la sfida in televisione sarà necessario avere una SmartTv oppure un accessorio utile a collegare il dispositivo ad Internet, come Chromecast o Amazon Fire Stick o ancora una consolle come Playstation e Xbox. In alternativa è possibile vedere la partita Bari Pisa in diretta streaming sul sito ufficiale oppure sulle applicazioni per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PISA

Le probabili formazioni della diretta Bari Pisa non risentono di particolari assenze. Le due squadre non sono state infatti colpite dai provvedimenti del Giudice Sportivo e non hanno particolari infortuni con cui fare i conti. I padroni di casa devono però fare i conti con la mancanza di Cheddira, impegnato al Mondiale 2022 in Qatar. Per il resto il tecnico Michele Mignani dovrebbe confermare il consueto 4-3-1-2 seppure con qualche cambiamento: Caprile; Dorval, Vicari, Di Cesare, Pucino; Maita, Maiello, Folorunsho; Salcedo Mora; Antenucci, Scheidler.

L’allenatore degli ospiti, Luca D’Angelo, invece, dovrebbe confermare la totalità dell’undici visto in campo nello scorso turno, dato il successo ottenuto. La formazione dovrebbe dunque essere un 4-3-2-1 così strutturato: Livieri; Esteves, Hermannsson, Barba, Beruatto; Toure, De Vitis, Mastinu; Morutan, Tramoni; Torregrossa.

QUOTE BARI PISA

Le quote della diretta Bari Pisa danno per favoriti i pugliesi, nonostante i toscani arrivino da una striscia di risultati positivi. Andiamo a dare un’occhiata a quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, si trova a 2.10, mentre il trionfo degli ospiti, con il segno 2, si trova a 3.65. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.20.











